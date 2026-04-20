Il Barracas Central arriva con maggiore solidità e continuità, soprattutto in casa, dove costruisce gran parte dei suoi risultati. Il Belgrano, pur essendo più in alto in classifica, paga una certa discontinuità e soffre nelle gare in trasferta

Stefano Sorce 20 aprile - 01:03

Lunedì 20 aprile 2026, alle ore 20:00, Barracas-Belgrano si gioca all’Estadio Claudio “Chiqui” Tapia per una sfida che promette tensione e dettagli decisivi. In palio non ci sono solo tre punti, ma un pezzo importante di stagione, con entrambe le squadre che guardano con ambizione alla zona alta della classifica. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BARRACAS-BELGRANO SU BET365

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Il momento delle due squadre — La squadra di casa arriva a questo appuntamento con una struttura ben definita e una fiducia costruita nel tempo, soprattutto tra le mura amiche. Il Barracas Central non è una formazione spettacolare sotto il profilo offensivo, ma ha fatto della compattezza il proprio marchio di fabbrica. I numeri parlano chiaro: pochi gol segnati, ma anche pochissimi concessi. Il recente pareggio a reti inviolate ha confermato una tendenza evidente: partite bloccate, ritmo controllato e grande attenzione difensiva. La squadra raramente si disunisce e, anche quando va sotto, ha dimostrato di saper reagire nella seconda parte di gara. È proprio nella gestione dei momenti che il Barracas ha trovato continuità, restando agganciato alla zona playoff.

Dall’altra parte, il Belgrano si presenta con una classifica migliore ma con meno certezze. Il quarto posto racconta di una squadra competitiva, ma le ultime uscite hanno evidenziato qualche crepa, soprattutto lontano da casa. Le trasferte continuano a essere il vero ostacolo: le recenti sconfitte con margini ampi hanno mostrato una squadra vulnerabile quando è costretta a inseguire o a esporsi. Eppure, il Belgrano ha qualità e sa colpire, anche se spesso preferisce un approccio prudente nelle fasi iniziali, cercando di non scoprirsi troppo.