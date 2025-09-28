C'è anche il campionato argentino nel ricchissimo menù di lunedì 29 settembre con la sfida tra Barracas e Belgrano. Una partita che promette gol e spettacolo, ci sono punti pesantissimi in palio. Con Bet365 puoi seguire la sfida GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
ARGENTINA
Barracas-Belgrano: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere Barracas-Belgrano in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratisin diretta live.
Il momento delle due squadre—
Barracas Central e Belgrano de Córdoba si sfidano in un incontro fondamentale della Primera División, in programma lunedì 29 settembre 2025 alle 20:30. Al momento, Barracas Central è sesto in classifica con 15 punti, mentre Belgrano de Córdoba occupa il tredicesimo posto con 12 punti. Entrambe le squadre puntano a ottenere un risultato positivo per scalare la classifica e avvicinarsi ai propri obiettivi stagionali. La partita si preannuncia avvincente, anche alla luce delle recenti prestazioni di entrambe le squadre e del loro storico negli scontri diretti.
Le probabili formazioni di Barracas-Belgrano—
BARRACAS (4-4-2): Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales, Facundo Bruera.
BEGRANO (4-3-3): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara, Nicolás Fernández.
