Barracas-Belgrano: diretta TV e streaming LIVE del match

Il momento delle due squadre — Barracas Central e Belgrano de Córdoba si sfidano in un incontro fondamentale della Primera División, in programma lunedì 29 settembre 2025 alle 20:30. Al momento, Barracas Central è sesto in classifica con 15 punti, mentre Belgrano de Córdoba occupa il tredicesimo posto con 12 punti. Entrambe le squadre puntano a ottenere un risultato positivo per scalare la classifica e avvicinarsi ai propri obiettivi stagionali. La partita si preannuncia avvincente, anche alla luce delle recenti prestazioni di entrambe le squadre e del loro storico negli scontri diretti.

Le probabili formazioni di Barracas-Belgrano — BARRACAS (4-4-2): Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales, Facundo Bruera.

BEGRANO (4-3-3): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara, Nicolás Fernández.