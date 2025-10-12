Al Palasport Giacomo Del Mauro va in scena il lunch-match domenicale, valido per la quinta giornata della Serie A2 di Basket: Avellino-Brindisi. Percorso fin qui altalenante per i lupi (2V, 2S), reduci dal successo sulla Juvi Cremona; ospiti con tre successi e un ko, vittoriosi su Scafati nel turno infrasettimanale.
Qui Avellino—
Il successo in trasferta contro la Juvi Cremona ha ridato entusiasmo ad un gruppo che dopo la vittoria all'esordio con Rieti, era scivolato per due volte di fila. Prima in casa contro l'Urania Milano, poi a Verona. Contro Brindisi, Avellino andrà a caccia del primo successo casalingo.
Qui Brindisi—
Brindisi si candida per un ruolo da protagonista in questa stagione 2025-2026 di Serie A2, anche se la concorrenza non manca. Tre successi, contro Juvi Cremona e Ruvo di Puglia, l'ultimo in casa con Scafati e un solo ko con la Libertas Livorno: Avellino potrebbe essere la prova del 9, per capire lo status e le reali ambizioni dei pugliesi.
Avellino-Brindisi, i probabili roster—
AVELLINO, probabile rooster: Chandler III, Dell'Agnello, Jurkatamm, Lewis, Zerini. Coach: Maurizio Buscaglia
BRINDISI, probabile rooster: Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic, Vildera. Coach: Piero Bucchi
