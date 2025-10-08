Mercoledì 8 ottobre, alle 18:00 la Ülker Sports Arena di Istanbul ospiterà Bahcesehir-Venezia, match valido per la seconda giornata di Eurocup di Basket. Entrambe le formazioni arrivano nel migliore dei modi, avendo vinto i rispettivi impegni in campionato, tuttavia la compagine lagunare va a caccia di riscatto nella competizione, dopo il ko all'esordio contro l'Aris Salonicco.
Qui Bahcesehir—
Pre-season e inizio di stagione entusiasmante per il Bahcesehir, vittorioso nelle prime due uscite in campionato (contro Galatasaray e Turk Telekom) e all'esordio in Eurocup dove ha sconfitto a domicilio il Cluj.
Qui Venezia—
Il Venezia dopo il passaggio a vuoto contro l'Aris Salonicco, all'esordio nella competizione continentale, va a caccia di riscatto in Turchia, forte del successo ottenuto in campionato al Taliercio, contro la Vanoli Cremona.
Bahcesehir-Venezia, i probabili roster—
BAHCESEHIR: Ponitka, Bas, Williams, Homesley, Flynn. Coach: Marko Barak
VENEZIA: Parks, Wiltjer, Horton, Valentine, Cole. Coach: Neven Spahija
