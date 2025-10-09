Giovedì 9 ottobre, alle 20:30 la Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz ospiterà Baskonia-Panathinaikos, match valido per la terza giornata di Eurolega di Basket. Le due formazioni arrivano in modo diverso al 3° appuntamento europeo della stagione: padroni di casa sconfitti in entrambe le scorse giornate; una vittoria e un ko, invece, per il rooster ellenico. Segui Baskonia-Panathinaikos su Bet365.
Basket, Baskonia-Panathinaikos: dove vedere l’Eurolega in Diretta tv e Streaming LIVE
Dove vedere Baskonia-Panathinaikos in Diretta Tv e in Streaming Gratis—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.
Per guardare gratis Baskonia-Panathinaikos (in programma giovedì 9 ottobre alle ore 20:30), visibile anche su DAZN, basterà registrarsi su Bet365 e attivare il proprio conto.
Qui Baskonia—
La stagione del Baskonia non poteva iniziare peggio. Pre-season da dimenticare per i baschi, sconfitta all'esordio in Liga contro il Zaragoza e doppio ko in Eurolega contro Olympiacos e Lione. Vedremo se la svolta arriverà già col Panathinaikos, l'ultimo precedente, risalente allo scorso 17 gennaio (91-77) fa ben sperare.
Qui Panathinaikos—
Panathinaikos vittorioso all'esordio stagionale in Eurolega contro il Bayern Monaco, ma sconfitto successivamente dal Barcellona. Tuttavia i greci ci hanno impiegato relativamente poco a metabolizzare lo scivolone casalingo con i blaugrana, riscattandosi prontamente nella sentita sfida col PAOK
Baskonia-Panathinaikos, i probabili roster—
BASKONIA: Samanic, Luwawu, Diakite, Spagnolo, Forrest, Coach: Paolo Galbiati
PANATHINAIKOS: Grant, Samodurov, Holmes, Grigonis, Shorts. Coach: Ergin Ataman
