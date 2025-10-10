Basket, Brescia-Trento: dove vedere la Serie A in Diretta tv e Streaming LIVE

Brescia-Trento, seconda giornata della Serie A2 di Basket: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis

In Supercoppa, in semifinale, ha avuto ragione la Germani, vediamo se l'esito del primo round verrà riconfermato in campionato. Dopo Varese-Milano, sarà la volta di Brescia-Trento, altro match in programma e valido per la seconda giornata della Serie A di Basket. Buona la prima per entrambe: ospiti ok in casa con Cantù, rondinelle corsari a Treviso.

Qui Brescia — Ci ha impiegato poco a voltare pagina il Brescia, dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana con Milano. La Germani si è subito riscattata all'esordio in campionato contro Treviso, protagonista di una gara tirata fino all'ultimo possesso: dopo l'84-84 nel 4° round, il rooster di coach Cotelli si è imposto all'over-time (104-102).

Qui Trento — Per Trento, invece, una precoce eliminazione in Supercoppa in semifinale, proprio per mano del Brescia, poi un altro ko all'esordio in Eurocup contro i francesi del JL Bourg, prima del tanto atteso riscatto. Alla terza occasione, infatti, è arrivata infatti la prima gioia stagionale, in casa con Cantù e poi in Europa sul parquet di Podgorica contro il Budcnost.

Brescia-Trento, i probabili roster — BRESCIA, probabile rooster: Ivanovic, Della Valle, Rivers, Ndour, Bilan. Coach: Matteo Cotelli

TRENTO, probabile rooster: Aldridge, Jogela, Mawugbe, Steward, Jones. Coach: Matteo Cancellieri