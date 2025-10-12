Cantù-Reggiana inaugura il programma domenicale della seconda giornata della Serie A di Basket. Nel lunch-match i padroni di casa cercano riscatto dopo il ko all'esordio con Trento; buona la partenza degli emiliani, che dopo l'eliminazione nei preliminari di Champions League, si sono prontamente riscattati nella prima di campionato contro Udine.
Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie A italiana di Basket direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per guardare gratis Cantù-Reggiana (in programma domenica 12 ottobre alle ore 12:00), basterà registrarsi su Bet365 e attivare il proprio conto.
Qui Cantù—
Al ritorno in massima serie dopo quattro anni di Purgatorio, Cantù va a caccia del primo successo stagionale in Serie A. L'esordio non è stato dei migliori per i lariani che proveranno a dimenticare il ko rimediato in trasferta con Trento e a sfruttare il parquet amico contro la Reggiana.
Qui Reggiana—
Il sogno europeo si è spento a pochi metri dal traguardo, la sconfitta in semifinale, nei preliminari di Champions, contro Antwerp Giants (Anversa), è ancora fresca, eppure il rooster di Dīmītrīs Priftīs è riuscito a riscattarsi con Udine all'esordio in campionato. Vedremo se con Cantù, il ko oltre-confine, sarà stato definitivamente metabolizzato o meno.
Cantù-Reggiana, i probabili roster—
CANTÚ, probabile rooster: Ballo, Sneed, Bortolani, Bowden, Gilyard. Coach: Nicola Brienza
REGGIANA, probabile rooster: Hall, Kyzlink, Strautins, Candi, Hopkins. Coach: Dīmītrīs Priftīs
