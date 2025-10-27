Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Basket Champions League

Lorenzo Maria Napolitano 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 17:32)

Non solo Eurolega, gli appassionati del basket europeo hanno un altro evento da cerchiare in rosso nel calendario. Quello tra gli israeliani del Bnei e Trapani, due squadre che scenderanno in campo con occhi iniettati di sangue per cercare di recuperare terreno nel proprio girone, dato che entrambe non hanno ottenuto neanche una vittoria fino ad oggi. Il match di Basket Champions League si terrà domani, a partire dalle 17:30.

Il momento di forma delle due squadre — La Basket Champions League, a differenza della Eurolega, si sostanzia ad inizio stagione in dei gironi di quattro squadre, in cui ogni vittoria vale 2 punti. Nel girone del Trapani ci sono Bnei, Tofas e Tenerife. Queste ultime due hanno raccolto due vittorie su due, le prime invece zero. Sarà dunque necessario invertire il trend negativo. Alla sfida, però, Trapani si presenta con una brutta sconfitta incassata contro Tortona, per 108-100.

Più disastrosa è invece la situazione degli israeliani del Bnei, dato che perdono consecutivamente da ben cinque partite tra Super League, Champions League e Play-off di League Cup. L'ultima vittoria risale addirittura al 19 settembre, data in cui è arrivato un successo l'Elitzor Netania per 88-80.

I probabili quintetti di Bnei-Trapani — Le due squadre proveranno a contare sulle poche certezze che hanno ottenuto in queste prime partite, soprattutto Trapani. Dato che per quanto riguarda gli israeliani, molto probabilmente vedremo diversi cambiamenti nello scacchiere, almeno per provare a lanciare un forte segnale.

Trapani: Alibegovic, Petrucelli, Eboua, Cappelletti, Arcidiacono.

Bnei: Carter, Stewart, Onuaku, Lutaty, Heidegger.

