Il programma del martedì con le coppe europee di basket prevede un palinsesto di ben 15 match fra Eurolega, Eurocup e Champions League. In questo articolo analizziamo Trapani-Tofas, match valido per la seconda giornata del gruppo D di Champions in programma il 14 ottobre alle ore 20,30.
BASKET IN STREAMING
Basket Champions League, Trapani-Tofas: diretta tv e streaming LIVE
Con Bet365 puoi seguire Trapani-Tofas GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
Dove vedere Trapani-Tofas in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Trapani-Tofas è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la sfida di Champion League direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Hai quindi la possibilità di registrarti ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis Trapani-Tofas in diretta streaming. Questo è l'unico modo per vedere il match live.
Preview Trapani-Tofas—
Male la prima per Trapani. I siciliani hanno esordito nel gruppo D di Champions League con una sconfitta interna per 84-78 contro gli spagnoli del Tenerife, nonostante i 30 punti del duo Ford-Allen. Trapani inoltre arriva dalla maratona di campionato contro Venezia, col successo 109-102 all'overtime e quindi potrebbe patire un pò di stanchezza. Sull'isola sbarcano i turchi del Tofas che invece hanno esordito positivamente in Europa con un 90-86 interno contro gli israeliani del Bnei Herzliya trascinati dai 25 punti e 12 rimbalzi del lituani Blazevic. Interessante notare che lotano dal palazzetto di casa il Tofas fa fatica, avendo vinto solo 2 degli ultimi 10 match ufficiali contando ovviamente anche il finale della scorsa stagione.
I probabili quintetti base di Trapani-Tofas—
TRAPANI - Alibegovic, Eboua, Rossato, Arcidiacono, Ford. All. Repesa.
TOFAS - Blazevic, Saybir, Lewis, Thomasson, Kaufmann. All. Rajkovikj
© RIPRODUZIONE RISERVATA