Cremona-Sassari, seconda giornata della Serie A di Basket: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 09:33)

Alle 17:30 al Palaradi va in scena Cremona-Sassari, match valido per la seconda giornata della Serie A di Basket. Padroni di casa a caccia di riscatto dopo lo stop all'esordio col Venezia, ospiti in cerca di un successo che permetterebbe di vendicare il ko casalingo con Varese.

Come stanno Cremona e Sassari — Cremona arriva alla sfida con Sassari con grande concentrazione e desiderio di riscatto, dopo la sconfitta a Venezia. Con il debutto stagionale al PalaRadi, coach Brotto vuole che i suoi giocatori affrontino la gara con massima attenzione, energia e cattiveria agonistica, convinto che l’approccio iniziale sarà determinante per ottenere la prima vittoria in casa.

C’è consapevolezza che Cremona, reduce anch’essa da una sconfitta, sarà motivata davanti ai propri tifosi, ma Sassari vuole farsi trovare pronta e giocare una partita solida, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e continuità e soprattutto riscattare il ko con Varese di una settimana fa.

Cremona-Sassari, i probabili roster — CREMONA, probabile rooster: Anigbogu, N'Diaye, Casarin, Jones, Willis. Allenatore: Pierluigi Brotto

SASSARI, probabile rooster: Marshall, Buie, Johnson, Seck, McGlynn. Coach: Massimo Bulleri