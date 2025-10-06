Lunedì 6 ottobre (palla a due alle 17:00) il Dvorana KK Split ospiterà Dubai-Spalato gara valevole per la prima giornata della ABA League.
Basket, Dubai-Spalato: dove vedere l’ABA League in Diretta tv e Streaming LIVE
Dove vedere Dubai-Spalato in diretta TV e in streaming LIVE—
La gara Dubai-Spalato sarà visibile in streaming live su Bet365.
Dubai-Spalato è in programma lunedì 6 ottobre alle ore 17:00, visibile anche in Diretta TV e in streaming su DAZN.
Dubai-Spalato, i probabili quintetti base—
DUBAI: Bacon, Kabengele, Bertans, Musa, Wright. Coach: Jurica Golemac
SPALATO: Bosnjak, Dragic, Kucic, Myers, Radosevic. Coach: Veljko Mršić
