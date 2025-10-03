Basket Eurolega, Efes-Hapoel: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE

Efes-Hapoel, seconda giornata di Eurolega: info partita, probabili quintetti base, dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 3 ottobre - 07:29

Efes-Hapoel, gara valida per la seconda giornata di Eurolega. Dopo il successo all'esordio con il Maccabi Tel Aviv, i padroni di casa si apprestano a sfidare un altro rooster israeliano, quello dell'Hapoel, che si è imposto con un perentorio 103-87 sul Barcellona nella prima giornata. Palla a due, alla Moraca Sports Center di Podgorica, in programma alle 19:30.

Per guardare gratis Efes-Hapoel (in programma venerdì 3 ottobre alle ore 19:30), visibile anche in Diretta TV e in streaming su DAZN.

Qui Efes — Inizio di stagione positivo per l'Efes che è inciampato più di una volta nelle amichevoli pre-season, ma quando è stato chiamato a far la voce grossa, ha risposto presente, sia in Superlig (Serie A turca di Basket), sia in Eurolega. Successo in campionato con l'Esenler Erokspor (90-76), sia in Europa contro il Maccabi Tel Aviv (85-78).

Qui Hapoel — Momento di forma strabiliante per l'Hapoel Tel Aviv reduce da cinque successi di fila tra Eurolega (103-87 al Barcellona) e League Cup israeliana dove ha eliminato Nes Ziona, Iron Kiryat Ata, Hapoel Beer Sheva e Hapoel HaEmek, staccando il pass per la finale dove affronterà gli acerrimi rivali dell'Hapoel Jerusalem che nella scorsa stagione si sono imposti nella semifinale play-off della Superlig israeliana proprio contro il rooster di coach Itoudis.

Efes-Hapoel, i probabili quintetti base — EFES - Larkin, Cordinier, Weiler-Babb, Swider, Papagiannis. Coach: Igor Kokoskov

HAPOEL - Micic, Ennis, Bryant, Wainwright, Motley. Coach: Dimitris Itoudis