Basket Eurolega, Lione-Baskonia: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE

Lione-Baskonia, seconda giornata di Eurolega: info partita, probabili quintetti base, dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 3 ottobre - 07:54

A partire dalle 20:00 di venerdì 3 ottobre, la LDLC Arena (Lione) ospiterà Lione-Baskonia, gara valida per la seconda giornata di Eurolega. Il torneo continentale non è iniziato nel migliore dei modi per le due compagini, sconfitte all'esordio rispettivamente da Valencia e Olympiacos. Ecco perché la sfida sul parquet transalpino potrebbe essere un'occasione di riscatto per entrambe.

Qui Lione — Esordio vincente in League Nationale (LNB) con il Nancy, tramortito con un sonoro 115-71, amara la prima giornata di Eurolega. La sfida col Valencia (77-80) si è decisa nell'ultimo quarto, una gara equilibrata, giocata punto a punto, in cui il massimo vantaggio toccato da uno dei due rooster è stato di cinque punti. Il Lione ad inizio dell'ultimo round era riuscito a portarsi avanti di cinque lunghezze, ma è stata una mera illusione.

Qui Baskonia — Il Baskonia dell'italiano Paolo Galbiati non vince dallo scorso 30 maggio (in Liga ACB contro il Leyma Coruna). Solo sconfitte in pre-season e ko all'esordio in Eurolega contro l'Olympiakos che si è imposto sul parquet spagnolo col punteggio di 106-92. Nonostante non abbia raccolto punti, la performance offerta contro il rooster greco fa ben sperare, visto che nel match della prima giornata il Baskonia è riuscito a tener testa agli avversari fino ai minuti conclusivi prima della sirena. Approccio da dimenticare, sotto addirittura di 13 lunghezze e poi il recupero alla fine dell'intervallo lungo, chiuso in svantaggio di un solo punto.

Lione-Baskonia, i probabili quintetti base — LIONE - Heurtel, De Colo, Traorè, Seljaas, Massa Coach: Pierric Poupet

BASKONIA - Forrest, Nowell, Luwawu-Cabarrot, Diallo, Samanic. Coach: Paolo Galbiati