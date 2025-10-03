derbyderbyderby streaming Basket Eurolega, Lione-Baskonia: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE

Lione-Baskonia, seconda giornata di Eurolega: info partita, probabili quintetti base, dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming
Vincenzo Bellino
A partire dalle 20:00 di venerdì 3 ottobre, la LDLC Arena (Lione) ospiterà Lione-Baskonia, gara valida per la seconda giornata di Eurolega. Il torneo continentale non è iniziato nel migliore dei modi per le due compagini, sconfitte all'esordio rispettivamente da Valencia Olympiacos. Ecco perché la sfida sul parquet transalpino potrebbe essere un'occasione di riscatto per entrambe.

Dove vedere Lione-Baskonia in Diretta TV e in Streaming LIVE

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo dell'Eurolega direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per guardare gratis Lione-Baskonia (in programma venerdì 3 ottobre alle ore 20:00), visibile anche in Diretta TV e in streaming su DAZN, basterà registrarsi su Bet365 e attivare il proprio conto.

Qui Lione

Esordio vincente in League Nationale (LNB) con il Nancy, tramortito con un sonoro 115-71, amara la prima giornata di Eurolega. La sfida col Valencia (77-80) si è decisa nell'ultimo quarto, una gara equilibrata, giocata punto a punto, in cui il massimo vantaggio toccato da uno dei due rooster è stato di cinque punti. Il Lione ad inizio dell'ultimo round era riuscito a portarsi avanti di cinque lunghezze, ma è stata una mera illusione.

Basket Eurolega, Lione-Baskonia: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE- immagine 2
Luwawu-Cabarrot, Baskonia (Foto di L. Rico/Euroleague Basketball via Getty Images)

Qui Baskonia

Il Baskonia dell'italiano Paolo Galbiati non vince dallo scorso 30 maggio (in Liga ACB contro il Leyma Coruna). Solo sconfitte in pre-season e ko all'esordio in Eurolega contro l'Olympiakos che si è imposto sul parquet spagnolo col punteggio di 106-92. Nonostante non abbia raccolto punti, la performance offerta contro il rooster greco fa ben sperare, visto che nel match della prima giornata il Baskonia è riuscito a tener testa agli avversari fino ai minuti conclusivi prima della sirena. Approccio da dimenticare, sotto addirittura di 13 lunghezze e poi il recupero alla fine dell'intervallo lungo, chiuso in svantaggio di un solo punto.

Lione-Baskonia, i probabili quintetti base

LIONE - Heurtel, De Colo, Traorè, Seljaas, Massa  Coach: Pierric Poupet

BASKONIA - Forrest, Nowell, Luwawu-Cabarrot, Diallo, Samanic. Coach: Paolo Galbiati

