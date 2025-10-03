Panathinaikos-Barcellona, seconda giornata di Eurolega: info partita, probabili quintetti base, dove vedere la gara in TV e in Streaming

Quella della Olympic Indoor Arena di Atene è una sfida che non ha bisogno di presentazione, per tradizione, cultura e storia dei due rooster protagonisti. Panathinaikos-Barcellona è una grande classica di Eurolega, valida per la seconda giornata del torneo continentale. Padroni di casa a caccia del bis dopo il successo all'esordio sul Bayern; dall'altra parte i blaugrana cercano invece una pronta reazione, dopo un debutto che ha lasciato più ombre che luci.

Qui Panathinaikos — Il Panathinaikos ha iniziato la stagione con il piede giusto, piegando il Bayern Monaco (87-79) davanti al proprio pubblico. Protagonista assoluto Kendrick Nunn, autore di 21 punti, ben supportato da Rogkavopoulos (15) e Yurtseven (14). La squadra greca ha mostrato difesa solida, rotazioni efficaci e un’identità già definita nonostante le assenze pesanti di Lessort e Osman. La sensazione è che il gruppo abbia trovato subito compattezza e un buon equilibrio, spinto anche dall’energia di un ambiente che fa sempre la differenza.

Qui Barcellona — Il Barcellona, invece, ha pagato caro l’esordio complicato contro l’Hapoel Tel Aviv (103-87). La formazione catalana ha sofferto tremendamente in difesa, concedendo oltre 100 punti e mostrando cali di concentrazione nei momenti chiave. I 23 punti di Will Clyburn non sono bastati a evitare una sconfitta netta, con Shengelia limitato e poco incisivo (8 punti). L’assenza di Juan Núñez pesa sulle rotazioni e sulla fluidità della manovra, lasciando i blaugrana con qualche dubbio da sciogliere. La trasferta in Grecia diventa così un vero esame di maturità per testare la capacità di reagire sotto pressione.

Panathinaikos-Barcellona, i probabili quintetti base — PANATHINAIKOS - Tj Shorts, Nunn, Grigonis, Mitoglu, Lessort. Coach: Ergin Ataman

BARCELLONA - Hernangomez, Shengelia, Clyburn, Punter, Laprovittola. Coach: Joan Penarroya