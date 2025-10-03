Zalgiris-Fenerbahce inaugura il programma della seconda giornata di Eurolega del venerdì (palla a due fissata alle ore 19:00 sul parquet della Zalgirio Arena). A Kaunas i padroni di casa vanno a caccia del bis, dopo l'ottimo esordio in trasferta col Monaco (84-89); anche i Campioni d'Europa in carica vanno a caccia del bis, dopo aver piegato nella prima giornata, davanti al pubblico amico, il Paris (96-77).
Lo Zalgiris Kaunas si presenta a questo appuntamento con l’entusiasmo alle stelle dopo il colpaccio ottenuto in casa del Monaco (84-89). La squadra lituana ha mostrato carattere e compattezza, guidata da un monumentale Moses Wright, autore di 21 punti senza errori dal campo. A supportarlo, prestazioni solide di Williams-Goss e Lo, che hanno confermato la profondità di un gruppo giovane ma già ben amalgamato. L’impatto del nuovo coach Tomas Masiulis è stato immediato: lo Zalgiris ha messo in campo intensità, ritmo e quella tipica mentalità da “sfavorito” che può rendere la Žalgirio Arena una bolgia difficile da domare.
Il Fenerbahçe Beko Istanbul, invece, arriva con l’autorità di chi vuole ribadire il proprio status da campione in carica. La vittoria netta contro il Paris Basketball (96-77) è stata il manifesto della loro forza: difesa asfissiante, transizioni rapide e tante soluzioni offensive. Devon Hall ha brillato dall’arco (5/6 da tre), mentre Horton-Tucker ha portato energia e fisicità. Ma il vero punto di forza dei turchi resta la profondità del roster: una panchina lunga e ricca di talento che permette rotazioni continue senza mai abbassare la qualità del gioco.
ZALGIRIS - Francisco, Williams-Goss, Ulanovas, Tubelis, Wright. Coach: Tomas Masiulis
FENERBAHCE - Baldwin IV, Boston, Colson, Jantunen, Melli. Coach: Šarūnas Jasikevičius
