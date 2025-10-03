Zalgiris-Fenerbahce, seconda giornata di Eurolega: info partita, probabili quintetti base, dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 3 ottobre - 07:05

Zalgiris-Fenerbahce inaugura il programma della seconda giornata di Eurolega del venerdì (palla a due fissata alle ore 19:00 sul parquet della Zalgirio Arena). A Kaunas i padroni di casa vanno a caccia del bis, dopo l'ottimo esordio in trasferta col Monaco (84-89); anche i Campioni d'Europa in carica vanno a caccia del bis, dopo aver piegato nella prima giornata, davanti al pubblico amico, il Paris (96-77).

Dove vedere Zalgiris-Fenerbahce in diretta TV e in streaming LIVE — ZALGIRIS FENERBAHCE BASKET EUROLEGA DIRETTA TV E STREAMING GRATIS - Con Bet365 puoi seguire la gara valida per la seconda giornata di Eurolega, Zalgiris-Fenerbahce, GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo dell'Eurolega direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per guardare gratis Zalgiris-Fenerbahce (in programma venerdì 3 ottobre alle ore 19:00), visibile anche in Diretta TV e in streaming su DAZN, basterà registrarsi su Bet365 e attivare il proprio conto.

Qui Zalgiris — Lo Zalgiris Kaunas si presenta a questo appuntamento con l’entusiasmo alle stelle dopo il colpaccio ottenuto in casa del Monaco (84-89). La squadra lituana ha mostrato carattere e compattezza, guidata da un monumentale Moses Wright, autore di 21 punti senza errori dal campo. A supportarlo, prestazioni solide di Williams-Goss e Lo, che hanno confermato la profondità di un gruppo giovane ma già ben amalgamato. L’impatto del nuovo coach Tomas Masiulis è stato immediato: lo Zalgiris ha messo in campo intensità, ritmo e quella tipica mentalità da “sfavorito” che può rendere la Žalgirio Arena una bolgia difficile da domare.

Qui Fenerbahce — Il Fenerbahçe Beko Istanbul, invece, arriva con l’autorità di chi vuole ribadire il proprio status da campione in carica. La vittoria netta contro il Paris Basketball (96-77) è stata il manifesto della loro forza: difesa asfissiante, transizioni rapide e tante soluzioni offensive. Devon Hall ha brillato dall’arco (5/6 da tre), mentre Horton-Tucker ha portato energia e fisicità. Ma il vero punto di forza dei turchi resta la profondità del roster: una panchina lunga e ricca di talento che permette rotazioni continue senza mai abbassare la qualità del gioco.

Zalgiris-Fenerbahce, i probabili quintetti base — ZALGIRIS - Francisco, Williams-Goss, Ulanovas, Tubelis, Wright. Coach: Tomas Masiulis

FENERBAHCE - Baldwin IV, Boston, Colson, Jantunen, Melli. Coach: Šarūnas Jasikevičius