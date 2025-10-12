Alle 18:00 è fissata la palla a due di Fortitudo Bologna-Pesaro, match che potrebbe dare una spallata importante all'inizio di stagione delle due compagini. Padroni di casa a caccia di un successo che gli permetterebbe di conservare una postazione nelle zone nobili della classifica, gli ospiti, reduci da due vittorie di fila, sognano l'impresa.
Qui Fortitudo Bologna—
Dopo la maratona di Treviglio, vinta solo dopo due tempi supplementari, la Fortitudo Bologna torna davanti al suo pubblico con entusiasmo e voglia di continuità. La squadra di Attilio Caja, caduta solo all’esordio a Roseto, arriva con tre successi consecutivi e l’obiettivo chiaro di restare in vetta.
Qui Pesaro—
In casa Pesaro le difficoltà non sono poche. Coach Spiro Leka deve rinunciare all’americano Kay Felder, fermato da un problema muscolare, e gestire la situazione di Octavio Maretto, che scenderà in campo con una maschera protettiva dopo la frattura nasale. I marchigiani, reduci da due vittorie e con una gara ancora da recuperare (contro Bergamo), cercano il colpo grosso in trasferta per rilanciarsi nei piani alti.
Fortitudo Bologna-Pesaro, i probabili roster—
FORTITUDO BOLOGNA, probabile rooster: Fantinelli, Moore, Moretti, Sarto, Sorokas. Coach: Attilio Caja.
PESARO, probabile rooster: Felder, Maretto, Miniotas, Tambone, Virginio. Coach: Spiro Leka
