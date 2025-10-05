Basket, Milano-Tortona: dove vedere la Serie A in Diretta tv e Streaming LIVE

Milano-Tortona, prima giornata della Serie A italiana di Basket: info partita, probabili quintetti base, dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 02:32)

Il programma domenicale della prima giornata della Serie A italiana di Basket si apre con Milano-Tortona (palla a due alle 16:00 al Forum di Assago). Padroni di casa reduci dal successo in Supercoppa Italiana, in finale con Brescia, dalla vittoria all'esordio in Eurolega con la Stella Rossa, ma anche dalla sconfitta contro il Partizan Belgrado. Pre-season da dimenticare per Tortona che ha conquistato una sola vittoria su tre amichevoli disputate.

Qui Milano — I biancorossi si presentano al Forum dopo una Supercoppa alzata al cielo, un roster profondissimo e una Eurolega iniziata con luci e ombre. Shields, LeDay e compagni hanno già mandato un messaggio chiaro: sarà dura per chiunque.

Qui Tortona — I Leoni hanno chiuso la preseason con segnali tutt'altro che incoraggianti, dato che hanno vinto la prima amichevole con Varese, ma poi sono stati piegati dalla stessa Milano e dalla Reggiana. Tuttavia l'arrivo in panchina di coach Mario Fioretti, fino a poco tempo al fianco di Ettore Messina alla guida dell'Olimpia, fa ben sperare.

Milano-Tortona, i probabili quintetti base — OLIMPIA MILANO: Stockton, Pangos, Shields, Mirotic, Voigtmann. Coach: Ettore Messina

TORTONA: Christon, Candi, Severini, Daum, Cain. Coach: Marco Fioretti