Mercoledì 8 ottobre, alle 20:30, il PalaCarrara ospita il derby toscano Pistoia-Livorno, un match che per storia, tradizione e motivazioni di classifica potrebbe già dare una spallata morale e psicologica alla stagione di una delle due squadre, che arrivano all'appuntamento appaiate a quota quattro punti (2 vittorie e una sconfitta).
BASKET IN STREAMING
Basket, Pistoia-Livorno: dove vedere la Serie A2 in Diretta tv e Streaming LIVE
Dove vedere Pistoia-Livorno in Diretta Tv e in Streaming Gratis—
PISTOIA LIVORNO A2 BASKET DIRETTA TV STREAMING GRATIS - Con Bet365 puoi seguire la gara valida per la quarta giornata di Serie A2 italiana di Basket, Pistoia-Livorno, GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.
Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie A2 italiana di Basket direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per guardare gratis Pistoia-Livorno (in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 20:300), basterà registrarsi su Bet365 e attivare il proprio conto.
Qui Pistoia—
Dopo lo scivolone in trasferta sul parquet di Verona, Pistoia si è ripresa alla grande, superando Bergamo e Torino. La compagine di Della Rosa arriva al derby toscano, dunque, nel migliore dei modi.
Qui Livorno—
Percorso identico a quello dei rivali regionali per la Libertas Livorno, sconfitta all'esordio da Cento e vittorioso poi contro Brindisi e Livorno.
Pistoia-Livorno, i probabili roster—
PISTOIA, probabile rooster: Alessandrini, Knight, Saccaggi, Stoch, Zanotti. Coach: Tommaso Della Rosa
LIVORNO, probabile rooster: Filloy, Piccoli, Possamai, Tiby, Woodson. Coach: Andrea Diana
© RIPRODUZIONE RISERVATA