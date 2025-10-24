Segui Rimini-Pesaro: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la Serie A2 in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Domenica 26 ottobre, palla a due prevista alle 18:00, il Palasport Flaminio ospita il Derby dell'Adriatico tra Rimini e Pesaro. Padroni di casa reduci da tre sconfitte nelle ultime cinque partite, ospiti a gonfie vele, secondi in classifica con 10 punti all'attivo, frutto di cinque vittorie e un solo ko. Scopri come seguire la sfida di A2 Rimini-Pesaro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match è disponibile per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Qui Rimini — Percorso altalenante fin quei per il Rimini, sconfitto la scorsa settimana a Verona. Per cercare di dire la propria sia in regular season, ma eventualmente anche ai play-off, i padroni di casa dovranno cercare di trovare quell'equilibrio e quella continuità, a livello di risultati, già a partire dal prossimo impegno con Pesaro. E poi si sa, le vittorie nei derby spesso contribuiscono ad invertire la rotta a stagione in corso.

Qui Pesaro — Pesaro invece, non vuole saperne di staccarsi dal gruppo di testa, di cui fa parte insieme a Verona e Brindisi. La Libertas non poteva sperare in un inizio migliore, ma nulla è stato fatto. Chi ben comincia è a metà dell'opera, ma ora bisogna dare seguito a quanto raccolto fin qui. Il derby è la prova del nove.

I probabili quintetti di Rimini-Pesaro — RIMINI, probabile rooster titolare: Marini, Ogden, Pollone, Robinson, Simioni. Coach: Dell'Agnello.

PESARO, probabile rooster titolare: Bucarelli, De Laurentiis, Maretto, Miniotas, Tambone. Coach: Leka

