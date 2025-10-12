Tortona-Treviso, seconda giornata della Serie A di Basket: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis

Tortona-Treviso manderà in archivio la seconda giornata della Serie A di Basket (palla a due alle 18:00). Padroni di casa a caccia del bis dopo l'impresa della scorsa settimana contro l'Olimpia Milano; ospiti reduci da una prestazione coriacea che però non è bastata per avere la meglio nell'extra-time sulla Germani Brescia e perciò a caccia di riscatto.

Qui Tortona — Il Derthona arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo e fiducia, reduce da un esordio storico: la vittoria esterna contro Milano all’Unipol Forum, seconda nella sua storia in quel palcoscenico. Il gruppo di coach Mario Fioretti ha mostrato solidità, intensità difensiva e carattere, qualità che vorrà confermare davanti al proprio pubblico nella prima gara ufficiale alla Cittadella dello Sport di Tortona. L’obiettivo è dare continuità al successo inaugurale e iniziare nel migliore dei modi la nuova era nella casa bianconera.

Qui Treviso — Treviso, invece, si presenta a Tortona dopo una sconfitta all’overtime contro Brescia, che però ha messo in luce una squadra brillante, offensiva e piena di talento. Il gruppo di Alessandro Rossi ha segnato 100 punti, con ben cinque giocatori in doppia cifra e un ritmo di gioco altissimo. Nonostante l’assenza di Briante Weber, i veneti hanno dimostrato grande pericolosità grazie alla leadership di Joe Ragland e alle giocate di Osvaldas Olisevicius. Una formazione giovane e sfrontata, pronta a confermarsi come una delle mine vaganti del campionato.

Tortona-Treviso, i probabili roster — TORTONA, probabile rooster: Christon, Candi, Severini, Daum, Cain. Coach: Marco Fioretti

TREVISO, probabile rooster: Ragland, Weber, Olisevicius, Pinkins, Stephens. Coach: Alessandro Rossi