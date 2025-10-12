Oltre a Cremona-Sassari, alle 17:30 è in programma anche Trapani-Venezia. Al Pala Shark va in scena una sfida tra due squadre vittoriose all'esordio e a caccia del secondo successo stagionale. Entrambe potrebbero dare filo da torcere alle "grandi" più quotate della massima serie nel corso dell'annata 2025-2026.
BASKET IN STREAMING
Basket, Trapani-Venezia: dove vedere la Serie A in Diretta tv e Streaming LIVE
Dove vedere Trapani-Venezia in Diretta Tv e in Streaming Gratis—
Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie A italiana di Basket direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per guardare gratis Trapani-Venezia (in programma domenica 12 ottobre alle ore 17:30), basterà registrarsi su Bet365 e attivare il proprio conto.
Qui Trapani—
Bene in campionato, male in Champions League. Trapani a caccia del bis in Serie A, dopo aver violato il parquet di Trieste, ma anche di riscatto: in Europa, infatti, la squadra di Repesa è stata battuta al Pala Shark dal Tenerife.
Qui Venezia—
Situazione praticamente identica per Venezia che ha inaugurato la nuova stagione di Serie A nel migliore dei modi, superando Cremona, ma in Europa, dopo il ko con l'Aris Salonicco, è stata fermata nuovamente, questa volta per mano dei turchi del Bahcesehir.
Trapani-Venezia, i probabili roster—
TRAPANI, probabile rooster: Sanogo, Alibegovic, Petrucelli, Arcidiacono, Ford. Coach: Jasmin Repesa.
VENEZIA, probabile rooster: Parks, Wiltjer, Horton, Valentine, Cole. Coach: Neven Spahija
