Trento-Turk Telekom: info partita, i probabili quintetti

Quarta giornata di Eurocup, alla BLM Group Arena Trento ospita la Turk Telekom con l'obiettivo di conquistare la seconda vittoria stagionale al di fuori dei confini nazionali. Obiettivo condiviso con la compagine turca che, come gli avversari italiani, hanno collezionato fin qui due sconfitte e un solo successo.

Qui Trento — In campionato, la Dolomiti Energia Trento ha messo a segno un colpo importante, infliggendo a Tortona la sua prima sconfitta stagionale e centrando così un pronto riscatto dopo il ko europeo contro i London Lions.

Il cammino delle squadra altoatesina si presenta finora simile e piuttosto altalenante, sia in Serie A che nella competizione internazionale: due vittorie e due sconfitte nel torneo nazionale, mentre in Europa il bilancio resta speculare con un successo e due battute d’arresto. Un andamento che testimonia come Trento, pur mostrando sprazzi di grande qualità, sia ancora alla ricerca della giusta continuità di rendimento.

Qui Turk Telekom — Momento decisamente positivo per la Türk Telekom, che sta attraversando una fase di ottima forma grazie a due successi consecutivi tra coppa europea e campionato nazionale. Dopo l’importante affermazione ottenuta contro i montenegrini del Budućnost, la squadra di Ankara ha confermato il proprio stato di grazia anche in Super League, imponendosi con autorità sul Petkim Spor. Un doppio trionfo che rafforza fiducia, morale e ambizioni del gruppo.

I probabili quintetti di Trento-Turk Telekom — TRENTO, probabile rooster: Aldridge, Jogela, Mawugbe, Steward, Jones. Coach: Matteo Cancellieri

BUDUCNOST: Boutellie, Tanaskovic, Boutsiele, Sulaimon, Ferrell. Coach: Andrej Žakelj

