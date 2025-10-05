Basket, Treviso-Brescia: dove vedere la Serie A in Diretta tv e Streaming LIVE

Domenica 5 ottobre (palla a due alle 17:30) il NutriBulletTreviso Basket ospiterà la Germani Brescia nella gara valevole per la prima giornata della Serie A italiana di Basket. Ottima pre-season per la formazione ospite (due su due in amichevole), sconfitta solo nell'ultimo atto, da Milano, nella final-four per la Supercoppa italiana. Padroni di casa che sperano di iniziare la stagione nel migliore dei modi, bissando contro Brescia il successo dello scorsa stagione.
Dove vedere Treviso-Brescia in diretta TV e in streaming LIVE—
Qui Treviso—
Treviso si presenta al via con un profondo rinnovamento: l’arrivo del GM Federico Pasquini e la nomina del giovane coach Alessandro Rossi segnano un cambio di passo nella gestione e nella filosofia di gioco. La squadra ha chiuso la pre-season con un finale spettacolare a Jesolo, mostrando un gioco corale e un’intensità crescente.
Il debutto al Palaverde rappresenta un momento speciale, come sottolinea lo stesso coach Rossi: “Esordire in casa sarà una grandissima emozione. Vogliamo far emozionare il pubblico”. Anche il capitano Pellegrino evidenzia l’approccio mentale che servirà: “Dovremo essere concentrati, correre più di Brescia e fare meno errori possibili”.
Qui Brescia—
Dall’altra parte, la Germani Brescia ha scelto la continuità: gran parte del gruppo che l’anno scorso ha raggiunto la prima finale playoff nella storia del club è rimasto invariato. Leader indiscussi come Amedeo Della Valle (miglior italiano del campionato) e Miro Bilan (MVP) guideranno i lombardi, con alcune novità come Matteo Cotelli nel ruolo di capo allenatore e il ritorno della guardia C.J. Massinburg. La squadra punta a consolidare il proprio stile e a sfruttare l’esperienza accumulata, soprattutto nelle situazioni chiave dei match.
Treviso-Brescia, i probabili quintetti base—
TREVISO: Ragland, Weber, Olisevicius, Pinkins, Stephens. Coach: Alessandro Rossi
BRESCIA: Ivanovic, Della Valle, Rivers, Ndour, Bilan. Coach: Matteo Cotelli
