Basket, Treviso-Brescia: dove vedere la Serie A in Diretta tv e Streaming LIVE

Treviso-Brescia, prima giornata della Serie A italiana di Basket: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 03:03)

Domenica 5 ottobre (palla a due alle 17:30) il NutriBulletTreviso Basket ospiterà la Germani Brescia nella gara valevole per la prima giornata della Serie A italiana di Basket. Ottima pre-season per la formazione ospite (due su due in amichevole), sconfitta solo nell'ultimo atto, da Milano, nella final-four per la Supercoppa italiana. Padroni di casa che sperano di iniziare la stagione nel migliore dei modi, bissando contro Brescia il successo dello scorsa stagione.

Dove vedere Treviso-Brescia in diretta TV e in streaming LIVE — TREVISO BRESCIA LBA SERIE A BASKET DIRETTA TV E STREAMING GRATIS - Con Bet365 puoi seguire la gara valida per la prima giornata di Serie A italiana (LBA) di Basket, Treviso-Brescia, GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie A italiana di Basket direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per guardare gratis Treviso-Brescia (in programma domenica 5 ottobre alle ore 17:30), visibile anche in Diretta TV e in streaming su DAZN, basterà registrarsi su Bet365 e attivare il proprio conto.

Qui Treviso — Treviso si presenta al via con un profondo rinnovamento: l’arrivo del GM Federico Pasquini e la nomina del giovane coach Alessandro Rossi segnano un cambio di passo nella gestione e nella filosofia di gioco. La squadra ha chiuso la pre-season con un finale spettacolare a Jesolo, mostrando un gioco corale e un’intensità crescente.

Il debutto al Palaverde rappresenta un momento speciale, come sottolinea lo stesso coach Rossi: “Esordire in casa sarà una grandissima emozione. Vogliamo far emozionare il pubblico”. Anche il capitano Pellegrino evidenzia l’approccio mentale che servirà: “Dovremo essere concentrati, correre più di Brescia e fare meno errori possibili”.

Qui Brescia — Dall’altra parte, la Germani Brescia ha scelto la continuità: gran parte del gruppo che l’anno scorso ha raggiunto la prima finale playoff nella storia del club è rimasto invariato. Leader indiscussi come Amedeo Della Valle (miglior italiano del campionato) e Miro Bilan (MVP) guideranno i lombardi, con alcune novità come Matteo Cotelli nel ruolo di capo allenatore e il ritorno della guardia C.J. Massinburg. La squadra punta a consolidare il proprio stile e a sfruttare l’esperienza accumulata, soprattutto nelle situazioni chiave dei match.

Treviso-Brescia, i probabili quintetti base — TREVISO: Ragland, Weber, Olisevicius, Pinkins, Stephens. Coach: Alessandro Rossi

BRESCIA: Ivanovic, Della Valle, Rivers, Ndour, Bilan. Coach: Matteo Cotelli