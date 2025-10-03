derbyderbyderby streaming Basket, Trieste-Trapani: dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

BASKET IN STREAMING

Basket, Trieste-Trapani: dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

Basket, Trieste-Trapani: dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE - immagine 1
Match d'apertura tra della Serie A 2025/2026 di basket tra i friulani e i siciliani, entrambi eliminati lo scorso anno ai playoff da Brescia. Ecco come vedere la sfida in streaming live.
Redazione Derby Derby Derby

Dopo che il weekend scorso siamo tornati ad assaporare il gusto del basket italiano con la Supercoppa vinta dall'Olimpia Milano, questo è il fine settimana che dà il via alla Serie A 2025/2026. Il match che apre la stagione è quello tra Trieste e Trapaani, gara sulla carta molto equilibrata e incerta e in programma al PalaTrieste sabato 4 ottobre alle ore 20. Con Bet365 puoi seguire Trieste-Trapani  GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Trieste-Trapani in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta di Trieste-Trapani è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la sfida di Lega A di basket italiano direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Quello che potresti valutare di fare è registrarti ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis Trieste-Trapani in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW e DAZN.

Verso Trieste-Trapani, match d'apertura della nuova stagione

—  

I padroni di casa la scorsa stagione ha chiuso sesti in regular season uscendo poi ai quarti di finale contro Brescia. Nell'ultima amichevole pre stagione i biancorossi hanno battuto 98-94 Baskonia. I siciliani invece sono stati la vera sorpresa della passata Serie A con un clamoroso secondo posto in regular season e con l'uscita di scena ad un passo dalle finals, avendo perso in semifinale anche loro contro Brescia. Nella scorsa stagione, analizzando gli incroci fra i due team, una vittoria a testa con fattore campo sempre rispettato.

I probabili quintetti base di Trieste-Trapani

—  

TRIESTE - Sissoko; Brooks, Toscano-Anderson, Brown, Ross. All.Gonzales.

TRAPANI - Sanogo, Alibegovic, Petrucelli, Arcidiacono, Ford. All. Repesa.

Leggi anche
Degerfors-Djurgarden, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
Ligue 1, Brest-Nantes, dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA