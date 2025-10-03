Basket, Trieste-Trapani: dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

Match d'apertura tra della Serie A 2025/2026 di basket tra i friulani e i siciliani, entrambi eliminati lo scorso anno ai playoff da Brescia. Ecco come vedere la sfida in streaming live.

Redazione Derby Derby Derby 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 10:43)

Dopo che il weekend scorso siamo tornati ad assaporare il gusto del basket italiano con la Supercoppa vinta dall'Olimpia Milano, questo è il fine settimana che dà il via alla Serie A 2025/2026. Il match che apre la stagione è quello tra Trieste e Trapaani, gara sulla carta molto equilibrata e incerta e in programma al PalaTrieste sabato 4 ottobre alle ore 20. Con Bet365 puoi seguire Trieste-Trapani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Trieste-Trapani in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Trieste-Trapani è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la sfida di Lega A di basket italiano direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Quello che potresti valutare di fare è registrarti ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis Trieste-Trapani in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW e DAZN.

Verso Trieste-Trapani, match d'apertura della nuova stagione — I padroni di casa la scorsa stagione ha chiuso sesti in regular season uscendo poi ai quarti di finale contro Brescia. Nell'ultima amichevole pre stagione i biancorossi hanno battuto 98-94 Baskonia. I siciliani invece sono stati la vera sorpresa della passata Serie A con un clamoroso secondo posto in regular season e con l'uscita di scena ad un passo dalle finals, avendo perso in semifinale anche loro contro Brescia. Nella scorsa stagione, analizzando gli incroci fra i due team, una vittoria a testa con fattore campo sempre rispettato.

I probabili quintetti base di Trieste-Trapani — TRIESTE - Sissoko; Brooks, Toscano-Anderson, Brown, Ross. All.Gonzales.

TRAPANI - Sanogo, Alibegovic, Petrucelli, Arcidiacono, Ford. All. Repesa.