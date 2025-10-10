Basket, Varese-Milano: dove vedere la Serie A in Diretta tv e Streaming LIVE

Varese-Milano, seconda giornata della Serie A di Basket: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 10 ottobre - 00:35

Varese-Milano inaugura la seconda giornata della Serie A di Basket. Buon inizio di stagione per i padroni di casa che, a sorpresa, hanno sconfitto a domicilio la Dinamo Sassari; gli ospiti, invece, dopo aver trionfato in finale di Supercoppa Italiana con Brescia e battuto all'esordio in Eurolega la Stella Rossa, sono scivolati nel secondo impegno europeo col Partizan e in più si sono arresi a Tortona al Forum di Assago.

Qui Varese — Non poteva sognare un esordio migliore Varese che arriva al derby lombardo nel migliore dei modi. La compagine di coach Kastritis dopo aver violato il Palasport Roberta Serradimigni di Sassari, superano 105-102 la Dinamo, proverà a ripetere l'impresa dello scorso anno quando si impose 94-92 sull'Olimpia.

Qui Milano — Il solito filotto altalenante di risultati per l'Olimpia. Supercoppa in bacheca ed esordio convincente in Eurolega e poi tre sconfitte di fila, due nell'Europa che conta, dopo il ko col Partizan è arrivato anche quello col Monaco, e una in Serie A alla prima giornata. Vedremo se nel derby, il rooster di coach Messina riuscirà a mettere a posto le cose.

Varese-Milano, i probabili roster — VARESE, probabile rooster: Moody, Moore, Freeman, Alviti, Nicchia. Coach: Ioannis Kastritis

MILANO, probabile rooster: Guduric, Leday, Booker, Mannion, Bolmaro. Coach: Ettore Messina