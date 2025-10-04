Questa sera parte la stagione 2025/2026 della Lega A italiana che nello scorso weekend ci hanno un assaggio di quello che accadrà con l'happening della Supercopp vinta da Milano. Fra le indiziate a lottare per il titolo c'è la Reyer Venezia che ospita Vanoli Cremoma domenica 5 ottobre alle ore 19. Con Bet365 puoi seguire Venezia-Cremona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
Il match sarà visibile anche in diretta tv su SkySport e diretta streaming su NOW e DAZN.
Anteprima Reyer Venezia-Vanoli Cremona—
Venezia deve riscattare un campionato, quello passato, dove a causa di un ottavo posto in regular season è stata costretta al primo turno di playoff più difficile, quello contro Bologna con la conseguente eliminazione. I lagunari hanno già giocato un match ufficiale in questa annata in Eurocup perdendo di 4 punti in casa contro l'Aris i 13 punti e 7 rimbalzi di un buon Horton. Al Taliercio arriva Cremona che lo scorso anno si è salvata senza troppi patemi che nella preseason ha messo assieme 2 vittorie (contro Varese e Reggio) e due sconfitte (contro Trento e Cantù). Vanoli non vince in Laguna dal 2019, da quell'anno in poi 6 sconfitte di fila.
I probabili quintetti base di Venezia-Cremona—
VENEZIA - Horton, Wiltjer, Valentine, Cole, Bowman. All.Spahija
CREMONA - Anigbogu, N'Diaye, Casarin, Jones, Willis. All. Brotto
