Baskonia-Barcellona: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Baskonia-Barcellona in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 5 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 16:58)

La 26ª giornata di EuroLega si apre con un confronto interessante tra Baskonia e Barcellona, due squadre che lottano per consolidare la propria posizione in classifica.

Il momento delle due squadre — Il confronto del Palau Blaugrana si presenta come un vero test di maturità per entrambe. Da una parte il Barcellona vuole far valere il fattore campo e dare continuità al rendimento interno, dall’altra il Baskonia si presenta in Catalogna con l’ambizione di firmare un colpo pesante lontano dalla Buesa Arena.

I blaugrana viaggiano su cifre offensive solide, superando con regolarità quota 86 punti a partita, accompagnate da percentuali affidabili al tiro e da una fase difensiva capace di tenere gli avversari sotto controllo. Il Baskonia produce un volume realizzativo simile, ma paga qualcosa nella propria metà campo, concedendo parecchio e mostrando difficoltà quando la partita si incanala su ritmi più ragionati.

Lo scenario più probabile è quello di una sfida intensa, fatta di contatti e scelte ponderate, con un punteggio che potrebbe rimanere relativamente basso. In questo contesto il Barça parte avanti, soprattutto se riuscirà a dettare i tempi del gioco. Il vantaggio dei catalani nasce dalla qualità delle letture offensive e dalla leadership di uomini abituati a gestire gare di alto livello.

Satoransky rappresenta il cervello della squadra, capace di dare ordine e continuità, Clyburn è il riferimento principale quando c’è bisogno di creare dal palleggio, mentre Vesely e Shengelia garantiscono presenza e affidabilità nel gioco interno. Ridurre al minimo le palle perse e attaccare con pazienza la difesa schierata dei baschi sarà un aspetto chiave, visto che Baskonia tende a soffrire proprio in queste situazioni.

La squadra di Ivanović, infatti, dà il meglio di sé quando può correre e sfruttare l’atletismo. Diallo e Luwawu-Cabarrot sono armi importanti in campo aperto, mentre Sedekerskis svolge un ruolo cruciale nel tenere insieme il sistema difensivo. Le difficoltà emergono però nei possessi lunghi: quando il ritmo si abbassa, il Baskonia perde fluidità e finisce per concedere troppo vicino al ferro, un dettaglio che il Barcellona cercherà di sfruttare.