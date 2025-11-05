Segui Baskonia-Bologna in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega.

Giovedì 6 novembre alle ore 20,30 scendono in campo Bakonia e Virtus Bologna. Il match della Fernando Buesta Arena, valido per la nona giornata di Eurolega, mette di fronte la penultima e l'undicesima forza del torneo.

Baskonia-Bologna, tutto quello che devi sapere sil match — Inizio di stagione a dir poco disastroso per il Baskonia che ha perso tutte le prime sei gare di questa Eurolega, alzando la testa solo nel doppio turno di settimana scorso battendo Dubai 92-85 ed Efes 86-75 sfruttando così il fattore campo. Spagnoli che giocheranno la terza gara di fila davanti a pubblico amico.

Trend opposto per la Virtus che con un record di 50% di vittorie arriva però da 2 ko di fila in trasferta contro Zalgiris e Bayern. Nello specifico la gara di Monaco di Baviera è finita con un passivo di 16 punti con Smailagic unico a salvarsi con 17 punti.

I probabili quintetti di partenza di Baskonia-Bologna — Il Baskonia schiera Villar in cabina di regia, Diallo guardia, Sedekerskis e Simmons ali con Diop centro. La Virtus risponde con Pajola playmaker, Edwards guardia, Niang ala piccola, Jallow ala grande e Smailagic numero 5.

BASKONIA - Villar, Diallo, Sedekerskis, Simmons, Diop. All.Galbiati

VIRTUS BOLOGNA - Pajola, Edwards, Niang, Jallow, Smailagic. All. Ivanovic

