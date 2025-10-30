Baskonia-Efes, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Scopri come seguire la gara Baskonia-Efes in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 30 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 16:42)

Il momento delle due squadre — La partita di Eurolega tra Saski Baskonia e Anadolu Efes si preannuncia come un confronto intenso e cruciale per entrambe le squadre, impegnate a migliorare la loro posizione in classifica. La sfida si disputerà in Spagna, un fattore che potrebbe dare un vantaggio ai padroni di casa, ma anche aggiungere un ulteriore livello di suspense. Baskonia, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria nel torneo mercoledì, è determinato a proseguire su questa strada positiva, sfruttando al meglio il supporto del proprio pubblico. Ma riusciranno a mantenere il ritmo e a sfruttare il vantaggio del campo? Questo è l’interrogativo che rende il match ancora più affascinante.

L'analisi delle precedenti partite ufficiali tra le due squadre mostra un bilancio piuttosto equilibrato. Saski Baskonia e Anadolu Efes si sono affrontati in 27 occasioni, con i padroni di casa odierni che hanno ottenuto 13 vittorie, mentre gli ospiti si sono imposti 14 volte. Se si guarda alla media punti, i padroni di casa segnano in media 83,41 punti a partita, mentre gli ospiti 85,44 punti, con una media totale di 168,85 punti per incontro. Numeri che suggeriscono un gioco molto offensivo e aperto, con entrambe le squadre in grado di attaccare con grande efficacia.

L'ultimo confronto risale al 26 marzo 2025 e si è svolto sul campo dell'Anadolu Efes, dove i padroni di casa si sono imposti con un punteggio di 92-76. Questo risultato potrebbe pesare sulle motivazioni di Baskonia, che cercherà sicuramente di rifarsi e di ottenere una vittoria importante davanti al proprio pubblico.

In sintesi, si tratta di una sfida dal pronostico aperto, dove entrambe le squadre avranno l'opportunità di fare un passo avanti verso i primi posti della classifica, ma solo una riuscirà a portare a casa i tre punti.

