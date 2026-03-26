Baskonia-Hapoel Tel Aviv, Eurolega 27 marzo 2026: analisi completa, momento squadre e streaming

Stefano Sorce 26 marzo - 23:32

A Vitoria non è una partita che si aspetta, è una partita che si sente. Baskonia-Hapoel Tel-Aviv, in programma venerdì 27 marzo 2026 alla Fernando Buesa Arena, è uno di quegli incroci che non hanno bisogno della classifica per essere pesanti, ma che la classifica rende ancora più tesi. Stesso record (20-12), ma strade diverse per arrivarci. Baskonia cerca stabilità dopo una gara in cui ha sofferto ritmo e fisicità, Hapoel arriva invece con il vento in poppa dopo una prestazione offensiva dominante. Non è solo una questione di numeri, è proprio una differenza di sensazioni.

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Momento Baskonia — Baskonia arriva a questa partita con una sensazione un po’ instabile. Il talento nel backcourt non manca, ma nelle ultime uscite la squadra ha mostrato difficoltà quando il livello fisico si alza e quando la partita si sporca. Markus Howard resta il riferimento emotivo e offensivo, uno di quelli che può cambiare la partita in pochi minuti. Però il problema è proprio la continuità: Baskonia tende ad andare a strappi e non sempre riesce a gestire i momenti in cui l’attacco si ferma. In casa il rendimento resta buono, ma oggi serve qualcosa in più: più controllo a rimbalzo, meno errori e una gestione più lucida dei possessi. La sensazione è che la squadra abbia bisogno di una partita “ordinata” per rendere al massimo.

Momento Hapoel Tel-Aviv — Hapoel arriva con un’inerzia completamente diversa. La vittoria larga contro la Virtus Bologna ha mostrato una squadra in fiducia, capace di segnare tanto e soprattutto di mantenere aggressività per tutta la partita. Il punto di forza è la varietà offensiva. Con Micic a guidare, Blakeney come terminale e Bryant a dare equilibrio, Hapoel ha più modi per costruire vantaggio. Non dipende da un solo giocatore e questo, in partite così, pesa. Difensivamente, inoltre, offre più garanzie rispetto a Baskonia. Non è perfetta, ma è più stabile quando la partita entra nei possessi pesanti. C’è qualche dubbio legato alle rotazioni e alle condizioni fisiche di alcuni elementi, ma la struttura della squadra resta solida.

Probabili quintetti iniziali di Baskonia-Hapoel — Baskonia: Markus Howard, Trent Forrest, Timothe Luwawu-Cabarrot, Rodions Kurucs, Khalifa Diop

Hapoel Tel-Aviv: Vasilije Micic, Antonio Blakeney, Elijah Bryant, Ishmail Wainright, Daniel Oturu

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