Baskonia-Olympiacos: diretta TV e streaming LIVE del match

L'Eurolega ritorna in campo, come vedere in modo gratuito la sfida tra Baskonia e Olympiacos in programma martedì 30 settembre

Michele Massa 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 11:04)

Il momento delle due squadre — Il Saski Baskonia sta attraversando un periodo brillante: dopo due sconfitte iniziali, ha messo insieme tre successi di fila (SSVVV), mostrando solidità e fiducia. Sul parquet amico il rendimento è particolarmente positivo: in 6 delle ultime 7 gare giocate in casa il punteggio complessivo ha superato quota 167,5, segno di un ritmo offensivo elevato e di una produzione media superiore agli 81,5 punti. Il tallone d’Achille resta però la fase difensiva, che spesso concede troppo agli avversari e potrebbe diventare un limite contro squadre di alto livello.

L’Olympiacos, invece, vive un momento di forma straordinario: cinque vittorie consecutive (WWWWW) ne certificano la crescita e la sicurezza, sia davanti al proprio pubblico che in trasferta. I greci si distinguono soprattutto per la loro organizzazione difensiva: in gran parte delle ultime partite il punteggio totale è rimasto sotto i 175,5 punti. Allo stesso tempo, il club riesce a colpire con continuità vicino al ferro, sfruttando la propria efficacia negli attacchi posizionali e dominando a rimbalzo su entrambi i lati del campo.

I probabili quintetti di Baskonia-Olympiacos — BASKONIA: Forrest, Nowell, Luwawu Cabarrot, Diallo, Samanic

OLYMPIACOS: Walkup, Fornier, Vezenkov, Papanikolau, Hall