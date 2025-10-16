Baskonia-Partizan, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis 

Segui gratis in streaming e TV la grande sfida di Eurolega su Bet365: scopri come guardare la partita, i quintetti probabili e tutte le curiosità sul match da non perdere.

Lorenzo Maria Napolitano 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 20:32)

La quinta giornata di EuroLega propone tante partite avvincenti, tra cui quella tra Baskonia e Partizan. Due squadre che hanno iniziato la stagione con il freno a mano tirato e si trovano nella zona più bassa della classifica. La sfida si terrà domani, 17 ottobre, alle 20:45. Guarda ora Baskonia-Partizan GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Segui gratis in streaming e diretta TV la spettacolare sfida di Eurolega tra Baskonia e Partizan

Il momento di forma delle due squadre — Parliamo di due squadre che non hanno iniziato la stagione nel miglior modo possibile. Soprattutto il Baskonia, che occupa il gradino più basso della classifica non avendo guadagnato neanche un successo. Sono infatti state rimediate ben quattro sconfitte in quattro partite, ed ha la peggior differenza punti segnati/subiti di tutta l'EuroLega: -33.

Meglio il Partizan, che è riuscito a bilanciare sconfitte e vittorie strappandone due e due. Nelle ultime partite, infatti, il Partizan ha battuto l'Efes, ma approccia comunque al match reduce da una brutta prestazione contro il Real Madrid, che ha battuto la squadra 93-86. Il Partizan, dunque, spera di strappare qualche vittoria in questa sua trasferta in Spagna.

I probabili quintetti di Baskonia-Partizan — Molto probabilmente ci saranno drastici cambi tra le fila del Baskonia, dato che nelle ultime partite non solo non ha raccolto vittorie, ma soprattuto in difesa ha concesso tanto, forse troppo. E dato che anche il Partizan non è nel miglior momento di forma possibile, potrebbe essere il match giusto per cambiare qualche pedina. Dal canto suo il Partizan partirà prevalentemente con gli stessi giocatori con cui ha giocato contro il Real Madrid.

Baskonia: Luwawu, Diallo, Diakite, Nowell, Sedekerskis.

Partizan: Brown, Jones, Parker, Jones, Bonga.

