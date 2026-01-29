Baskonia-Zalgiris: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Baskonia-Zalgiris in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 29 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 16:41)

La 25ª giornata di EuroLeague si apre con un confronto interessante tra Baskonia e Zalgiris, due squadre che lottano per consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica.

Il momento delle due squadre — Per il Saski Baskonia, questa partita rappresenta un'opportunità per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona bassa, mentre per lo Žalgiris si tratta di un'occasione per rafforzarsi nella zona playoff e migliorare le proprie chance di accesso alla fase finale della competizione. Saranno i baschi in grado di mettere in difficoltà i favoriti per questo incontro? La risposta arriverà presto, ma nel frattempo possiamo analizzare l'incontro sotto l'aspetto delle scommesse e cercare di formulare un pronostico solido.

Le due squadre si sono incontrate 31 volte in passato, con 17 vittorie per il Baskonia e 14 per lo Žalgiris, inclusi i tempi supplementari. In media, la squadra di casa segna 79,45 punti a partita, mentre gli ospiti si fermano a 76,81 punti. Il punteggio totale medio di ciascun incontro è di 156,26 punti.

L'ultimo confronto tra le due formazioni si è svolto il 25 novembre 2025 a Kaunas, dove lo Žalgiris ha vinto con un punteggio di 82-67.