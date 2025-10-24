Bastia-Laval: dove vedere la Ligue 2 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Bastia-Laval, undicesima giornata di Ligue 2: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

L’undicesima giornata di Ligue 2 propone una sfida delicatissima in Corsica, dove il Bastia ospita il Laval in una gara che profuma già di scontro diretto per la salvezza. Entrambe le squadre attraversano un periodo difficile e cercano un risultato che possa ridare fiducia dopo settimane complicate. Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 24 ottobre alle ore 20:00 allo Stade Armand-Cesari. Scopri come seguire la sfida di Ligue 2 Bastia-Laval GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Bastia — Il Bastia sta vivendo un inizio di stagione estremamente complicato. Dopo dieci giornate, i corsi non hanno ancora trovato la prima vittoria, con un bilancio di quattro pareggi e sei sconfitte. L’ultimo KO, arrivato contro il Troyes (1-0), ha prolungato la serie negativa a dieci partite senza successi.

La squadra di Benoît Tavenot fatica soprattutto in fase offensiva: appena quattro reti segnate e una media realizzativa di 0,4 gol a partita. Anche la difesa, pur senza crolli, ha concesso troppo nei momenti decisivi. L’infortunio di Boutrah complica ulteriormente i piani offensivi, e il tecnico dovrà trovare nuove soluzioni per sbloccare una squadra che sembra soffrire anche psicologicamente la pressione dei risultati.

Qui Laval — Non se la passa meglio il Laval, che dopo un buon avvio ha perso slancio e fiducia. Il club mayenne è reduce da cinque partite consecutive senza vittorie e non trova la via del gol da oltre 450 minuti. La sconfitta per 0-1 contro il Red Star ha accentuato la crisi di risultati, con un bottino stagionale di una sola vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte.

La squadra di Olivier Frapolli segna in media 0,7 gol a gara e spesso fatica a incidere in trasferta, dove il rendimento offensivo cala ulteriormente. La solidità difensiva resta discreta, ma l’assenza di concretezza davanti pesa molto: per ritrovare fiducia servirà almeno un punto in Corsica.

Bastia-Laval, probabili formazioni — BASTIA (5-4-1): Placide, Bohnert, Ariss, Roncaglia, Guidi, Meynadier, Boutrah, Janneh, Janneh, Ducrocq, Sebas, Aiki. Allenatore: Benoit Tavenot

LAVAL (4-2-3-1): Samassa, Aradj, Pellenard, Tavares, Vargas, Thomas, Mandouki, Sanna, Maggiotti, Sellouki, Tchokounté. Allenatore: Olivier Frapolli

