Bastia-Montpellier in streaming: orario, analisi e formazioni

La sfida di Ligue 2 tra Bastia e Montpellier si gioca venerdì 23 gennaio alle 20:00 allo Stade Armand-Césari

Stefano Sorce 23 gennaio - 01:05

La 20ª giornata di Ligue 2 propone una sfida delicata allo Stade Armand-Césari, dove Bastia-Montpellier si affronteranno venerdì 23 gennaio alle ore 20:00. In palio non ci sono soltanto tre punti, ma anche la possibilità di cambiare il volto della propria stagione: i padroni di casa cercano ossigeno in chiave salvezza, mentre gli ospiti puntano a rimanere agganciati alla parte sinistra della classifica.

Hai tre possibilità per seguire Bastia-Montpellier

Dove vedere Bastia-Montpellier in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la partita in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Bastia arriva all’appuntamento con una pressione enorme sulle spalle. La classifica lo vede al 18° posto, in piena zona retrocessione, ma le ultime settimane hanno mostrato segnali incoraggianti. Due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra più compatta, aggressiva e finalmente ordinata sul piano difensivo. Il problema principale resta la fase offensiva: Bastia segna poco e spesso fatica a concretizzare quanto costruito, ma in casa riesce a tenere alta l’intensità e a rendere le partite sporche e difficili per chiunque.

Il Montpellier, invece, vive una stagione più tranquilla. Decimo in classifica, ha trovato una discreta continuità di risultati, soprattutto grazie a una buona organizzazione tattica. Non è una squadra spettacolare, ma sa gestire i momenti della partita e concede poco. In trasferta tende a rallentare il ritmo e a puntare su gare a basso punteggio, come dimostra l’elevato numero di partite chiuse sotto i 2.5 gol lontano da casa. La recente vittoria nello scontro diretto rafforza la fiducia degli ospiti, che arrivano in Corsica con meno pressione.

Le probabili formazioni di Bastia-Montpellier — Il Bastia dovrebbe confermare il 4-2-3-1, puntando sulla compattezza. In porta spazio a Placide, con una linea difensiva composta da Bohnert, Roncaglia, Akueson e Ariss. In mezzo al campo agiranno Etoga e Ducrocq, chiamati a dare equilibrio e protezione alla retroguardia. Sulla trequarti dovrebbero muoversi Sebas, Vincent e Boutrah, con Tomi riferimento offensivo centrale.

Il Montpellier dovrebbe rispondere con un 4-3-3 prudente ma ordinato. Tra i pali Ngapandouetnbu, con Mincarelli, Julien, Laporte e Sainte-Luce in difesa. A centrocampo spazio a Omeragic, Mouanga ed El Hannach, mentre davanti agiranno Mendy, Mbuku e Orakpo, pronti a colpire soprattutto in transizione.

Bastia: Placide, Bohnert, Roncaglia, Akueson, Ariss, Etoga, Ducrocq, Sebas, Vincent, Boutrah, Tomi.

Montpellier: Ngapandouetnbu, Mincarelli, Julien, Laporte, Sainte-Luce, Omeragic, Mouanga, El Hannach, Mendy, Mbuku, Orakpo.