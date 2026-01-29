Dove vedere Bastia-Nancy in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’evento live e l’intero palinsesto disponibile con statistiche aggiornate in tempo reale.