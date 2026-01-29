derbyderbyderby streaming Bastia-Nancy, formazioni e diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

La diretta streaming

Bastia-Nancy, formazioni e diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

Real Sociedad Osasuna pronostico
Lo streaming gratis della gara di campionato Bastia-Nancy: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
La Ligue 2 francese mette di fronte Bastia e Nancy, sfida in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20:00. Un confronto delicato soprattutto per i padroni di casa, chiamati a reagire per non restare intrappolati nei bassifondi della classifica.

Dove vedere Bastia-Nancy in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’evento live e l’intero palinsesto disponibile con statistiche aggiornate in tempo reale.

    • Il momento delle due squadre

    Il Bastia, ultimo in classifica con 14 punti, sta attraversando una stagione estremamente complicata. La squadra allenata da Benoit Tavenot ha bisogno di risultati immediati per rientrare nella lotta salvezza e punta sul fattore campo per provare a invertire una tendenza negativa che dura ormai da diverse settimane.

    Il Nancy, quattordicesimo a 21 punti, arriva invece a questa sfida con una posizione di classifica più tranquilla, ma senza margini per abbassare la guardia. Il gruppo guidato da Pablo Correa cerca continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda e dare stabilità al proprio campionato.

    Le probabili formazioni di Bastia-Nancy

    Il Bastia dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1, modulo pensato per garantire equilibrio e maggiore presenza offensiva alle spalle dell’unica punta. Il Nancy risponde con un 4-5-1, assetto prudente che punta a controllare il centrocampo e ripartire con ordine.

    Bastia (4-2-3-1): Placide, Guevara, Roncaglia, Guidi, Meynadier, Ducroq, Vincent, Ariss, Boutrah, Zaouai, Parravicini. Allenatore: Benoit Tavenot

    Nancy (4-5-1): Basillo, Julloux, Nahounou, Saint-Ruf, Mendy, Experience, Evans, Cazim Suljic, Bouriaud, Fdaouch, Ouotro. Allenatore: Pablo Correa

