La Ligue 2 francese mette di fronte Bastia e Nancy, sfida in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20:00. Un confronto delicato soprattutto per i padroni di casa, chiamati a reagire per non restare intrappolati nei bassifondi della classifica.
La diretta streaming
Bastia-Nancy, formazioni e diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Bastia-Nancy in streaming gratis:
Dove vedere Bastia-Nancy in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’evento live e l’intero palinsesto disponibile con statistiche aggiornate in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Bastia, ultimo in classifica con 14 punti, sta attraversando una stagione estremamente complicata. La squadra allenata da Benoit Tavenot ha bisogno di risultati immediati per rientrare nella lotta salvezza e punta sul fattore campo per provare a invertire una tendenza negativa che dura ormai da diverse settimane.
Il Nancy, quattordicesimo a 21 punti, arriva invece a questa sfida con una posizione di classifica più tranquilla, ma senza margini per abbassare la guardia. Il gruppo guidato da Pablo Correa cerca continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda e dare stabilità al proprio campionato.
Le probabili formazioni di Bastia-Nancy—
Il Bastia dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1, modulo pensato per garantire equilibrio e maggiore presenza offensiva alle spalle dell’unica punta. Il Nancy risponde con un 4-5-1, assetto prudente che punta a controllare il centrocampo e ripartire con ordine.
Bastia (4-2-3-1): Placide, Guevara, Roncaglia, Guidi, Meynadier, Ducroq, Vincent, Ariss, Boutrah, Zaouai, Parravicini. Allenatore: Benoit Tavenot
Nancy (4-5-1): Basillo, Julloux, Nahounou, Saint-Ruf, Mendy, Experience, Evans, Cazim Suljic, Bouriaud, Fdaouch, Ouotro. Allenatore: Pablo Correa
Per seguire lo streaming gratis di Bastia-Nancy è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA