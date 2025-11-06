Lo streaming gratis della gara Bastia-Reims: la partita del campionato francese in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 15:16)

La Ligue 2 propone un confronto importante per obiettivi diversi. Bastia e Reims si sfidano giovedì 7 novembre alle ore 20:00 in una gara che mette di fronte i padroni di casa, a caccia di punti salvezza, e gli ospiti, in piena corsa per le posizioni di vertice. Vuoi assistere alla partita? Puoi guardare gratuitamente Bastia-Reims in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Bastia-Reims in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Ligue 2 dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Bastia-Reims” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Bastia attraversa un periodo complicato e ha bisogno di un cambio di rotta per abbandonare l’ultimo posto in classifica. La formazione di Tavenot è ferma a 7 punti e dovrà contare sulla spinta del pubblico di casa per cercare un risultato positivo contro un avversario temibile.

Il Reims, invece, sta trovando continuità e punta con decisione alla zona playoff. La squadra di Geraetrs è ottava con 19 punti e arriva all’appuntamento forte di un gioco organizzato e di un attacco in crescita.

Le probabili formazioni di Bastia-Reims — Il Bastia dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, cercando equilibrio e densità a centrocampo, mentre il Reims si affiderà al consueto 4-1-3-2, con due punte pronte a sfruttare le occasioni in area.

Bastia (4-2-3-1): Placide, Guevara, Roncaglia, Guidi, Meynadier, Ducroq, Vincent, Ariss, Boutrah, Zaouai, Parravicini. Allenatore: Benoit Tavenot

Reims (4-1-3-2): Jaouen, Akieme, Pallois, Ahouonon, Sekine, Gbane, Nakamura, Teuma, Leoni, Salama, Bassette. Allenatore: Karel Geraetrs

Non perdere l’occasione di seguire Bastia-Reims in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Ligue 2. Non perderti nemmeno un minuto di Bastia-Reims in streaming live gratis su Bet365.