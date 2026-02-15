derbyderbyderby streaming Bastia-Troyes streaming e formazioni: dove vederla in diretta tv live gratis

La diretta streaming

Foto tratta da Account Instagram ESTAC Troyes
Carmine Panarella
La Ligue 2 propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi opposti: il Bastia ospita il Troyeslunedì 16 febbraio alle ore 20:45 in un match che può incidere in modo significativo sulla corsa salvezza e sulla lotta promozione. I padroni di casa occupano la diciottesima posizione con 16 punti e cercano una svolta per uscire dalla zona pericolosa della classifica, mentre il Troyes guida il campionato con 41 punti, determinato a difendere il primato.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Bastia-Troyes in streaming gratis:

Dove vedere Bastia-Troyes in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Bastia-Troyes è disponibile per tutti gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e dati sull’andamento della gara. Un’opzione comoda per vivere ogni momento della sfida di Ligue 2.

    • Il momento delle due squadre

    Il Bastia, diciottesimo con 16 punti, attraversa una fase delicata e ha bisogno di risultati per risalire la classifica. La squadra di Benoit Tavenot punta su organizzazione e intensità per provare a fermare la capolista davanti al proprio pubblico.

    Il Troyes, primo a 41 punti, sta vivendo una stagione di alto livello, con equilibrio tattico e continuità di rendimento. La formazione allenata da Stephane Dumont arriva a questo appuntamento con fiducia, forte di un attacco efficace e di una difesa solida.

    Le probabili formazioni

    Le probabili formazioni di Bastia-Troyes mettono a confronto due sistemi di gioco differenti. Il Bastia dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, cercando compattezza tra i reparti e affidandosi alla qualità dei trequartisti per sostenere Parravicini in avanti. Il Troyes risponde con il 4-4-2, modulo che garantisce equilibrio sulle fasce e presenza costante in area grazie alle due punte.

    Bastia (4-2-3-1): Placide, Guevara, Roncaglia, Guidi, Meynadier, Ducroq, Vincent, Ariss, Boutrah, Zaouai, Parravicini. Allenatore: Benoit Tavenot

    Troyes (4-4-2): Lemaitre, Boura, Gozzi, Monfray, Titi, Assoumou, Diop, Mille, Ifnaoui, Adeline, Idrissy. Allenatore: Stephane Dumont

