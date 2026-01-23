Lo streaming gratis della gara di campionato Bayern Monaco-Augsburg: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 11:16)

La Bundesliga accende il sabato pomeriggio con una sfida tutta bavarese all’Allianz Arena di Monaco, dove il Bayern Monaco ospita l’Augsburgsabato 24 gennaio alle ore 15:30. Un confronto che mette di fronte due realtà agli antipodi, in uno stadio che spesso amplifica ritmo, intensità e qualità tecnica dei padroni di casa.

Hai tre possibilità per guardare Bayern Monaco-Augsburg in streaming gratis:

Dove vedere Bayern Monaco-Augsburg in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Bayern Monaco-Augsburg” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Bayern Monaco arriva alla sfida da primo in classifica con 50 punti, confermando una stagione di altissimo livello. La squadra di Vincent Kompany domina il campionato grazie a un mix di qualità, profondità della rosa e continuità di rendimento, con un attacco trascinato dai gol di Harry Kane e dalla fantasia di Olise e Luis Díaz.

Situazione diversa per l’Augsburg, quindicesimo a 16 punti, impegnato nella lotta per allontanarsi dalle zone più calde della classifica. La formazione di Sandro Wagner cerca punti preziosi per la salvezza, affidandosi a compattezza e ripartenze rapide, consapevole delle difficoltà di una trasferta proibitiva come quella di Monaco.

Le probabili formazioni — Il Bayern dovrebbe confermare il 4-2-3-1, sistema che garantisce controllo del gioco e grande produzione offensiva, con Kimmich e Pavlovic a dettare i tempi e Kane terminale avanzato. L’Augsburg risponde con il 3-4-3, puntando su densità a centrocampo e velocità sugli esterni per provare a colpire in transizione.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Luis Diaz, Karl, Olise, Kane. Allenatore: Vincent Kompany

Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Matsima, Banks, Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis, Rieder, Saad, Komur. Allenatore: Sandro Wagner