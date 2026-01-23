La Bundesliga accende il sabato pomeriggio con una sfida tutta bavarese all’Allianz Arena di Monaco, dove il Bayern Monaco ospita l’Augsburgsabato 24 gennaio alle ore 15:30. Un confronto che mette di fronte due realtà agli antipodi, in uno stadio che spesso amplifica ritmo, intensità e qualità tecnica dei padroni di casa.
Il momento delle due squadre—
Il Bayern Monaco arriva alla sfida da primo in classifica con 50 punti, confermando una stagione di altissimo livello. La squadra di Vincent Kompany domina il campionato grazie a un mix di qualità, profondità della rosa e continuità di rendimento, con un attacco trascinato dai gol di Harry Kane e dalla fantasia di Olise e Luis Díaz.
Situazione diversa per l’Augsburg, quindicesimo a 16 punti, impegnato nella lotta per allontanarsi dalle zone più calde della classifica. La formazione di Sandro Wagner cerca punti preziosi per la salvezza, affidandosi a compattezza e ripartenze rapide, consapevole delle difficoltà di una trasferta proibitiva come quella di Monaco.
Le probabili formazioni—
Il Bayern dovrebbe confermare il 4-2-3-1, sistema che garantisce controllo del gioco e grande produzione offensiva, con Kimmich e Pavlovic a dettare i tempi e Kane terminale avanzato. L’Augsburg risponde con il 3-4-3, puntando su densità a centrocampo e velocità sugli esterni per provare a colpire in transizione.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Luis Diaz, Karl, Olise, Kane. Allenatore: Vincent Kompany
Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Matsima, Banks, Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis, Rieder, Saad, Komur. Allenatore: Sandro Wagner
