La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Bayern Monaco-Augsburg: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
La Bundesliga accende il sabato pomeriggio con una sfida tutta bavarese all’Allianz Arena di Monaco, dove il Bayern Monaco ospita l’Augsburgsabato 24 gennaio alle ore 15:30. Un confronto che mette di fronte due realtà agli antipodi, in uno stadio che spesso amplifica ritmo, intensità e qualità tecnica dei padroni di casa.

Hai tre possibilità per guardare Bayern Monaco-Augsburg in streaming gratis:

Dove vedere Bayern Monaco-Augsburg in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Bayern Monaco-Augsburg” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Bayern Monaco arriva alla sfida da primo in classifica con 50 punti, confermando una stagione di altissimo livello. La squadra di Vincent Kompany domina il campionato grazie a un mix di qualità, profondità della rosa e continuità di rendimento, con un attacco trascinato dai gol di Harry Kane e dalla fantasia di Olise e Luis Díaz.

    Situazione diversa per l’Augsburg, quindicesimo a 16 punti, impegnato nella lotta per allontanarsi dalle zone più calde della classifica. La formazione di Sandro Wagner cerca punti preziosi per la salvezza, affidandosi a compattezza e ripartenze rapide, consapevole delle difficoltà di una trasferta proibitiva come quella di Monaco.

    Le probabili formazioni

    Il Bayern dovrebbe confermare il 4-2-3-1, sistema che garantisce controllo del gioco e grande produzione offensiva, con Kimmich e Pavlovic a dettare i tempi e Kane terminale avanzato. L’Augsburg risponde con il 3-4-3, puntando su densità a centrocampo e velocità sugli esterni per provare a colpire in transizione.

    Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Luis Diaz, Karl, Olise, Kane. Allenatore: Vincent Kompany

    Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Matsima, Banks, Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis, Rieder, Saad, Komur. Allenatore: Sandro Wagner

