L’Allianz Arena si prepara ad accompagnare il Bayern Monaco nell’ultimo atto di una Bundesliga dominata praticamente senza rivali. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30, il Bayern Monaco ospiterà il Colonia in una partita che per i bavaresi ha il sapore della celebrazione, ma anche della caccia definitiva ai record offensivi. La squadra di Vincent Kompany ha già conquistato il titolo con largo anticipo e vuole chiudere davanti ai propri tifosi mantenendo quell’intensità feroce che ha reso questa stagione una delle più spettacolari della storia recente del campionato tedesco. Il Colonia, già salvo, proverà invece a giocarsi le proprie carte senza particolari pressioni, dentro una sfida che rischia comunque di trasformarsi in un’altra esibizione offensiva del Bayern. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BAYERN MONACO-COLONIA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il Bayern Monaco ha dominato la Bundesliga praticamente dall’inizio alla fine, imponendo un livello offensivo impressionante. I bavaresi arrivano all’ultima giornata con 117 gol segnati e con la concreta possibilità di aggiornare ulteriormente un record già storico. Vincent Kompany è riuscito a costruire una squadra devastante negli ultimi trenta metri, capace di mantenere ritmi altissimi anche quando il campionato era ormai chiuso. La delusione europea contro il PSG in semifinale di Champions League ha lasciato inevitabilmente un po’ di amarezza nell’ambiente bavarese, soprattutto per il modo spettacolare e crudele con cui è maturata l’eliminazione. Ma il Bayern ha reagito immediatamente, tornando a vincere e dimostrando ancora una volta una mentalità superiore. Contro il Wolfsburg è arrivato un altro successo, utile anche per continuare a tenere alta la tensione in vista della finale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda. Davanti il livello resta semplicemente irreale. Kane continua a guidare il reparto offensivo con numeri da fuoriclasse assoluto, Musiala e Olise accendono continuamente la manovra tra le linee e Luis Díaz ha aggiunto velocità e imprevedibilità ad un attacco già quasi impossibile da contenere.

Il Colonia, invece, ha raggiunto l’obiettivo principale della stagione: la salvezza. I Billy Goats sono riusciti a garantirsi la permanenza in Bundesliga con qualche giornata d’anticipo, ma il finale di campionato non è stato particolarmente brillante. Da febbraio in poi la squadra ha raccolto pochissime vittorie e soprattutto ha mostrato enormi difficoltà difensive, senza riuscire mai a mantenere la porta inviolata. La sensazione è che il Colonia proverà comunque a giocare con coraggio, sfruttando il fatto di non avere più particolari pressioni di classifica. Ma affrontare questo Bayern all’Allianz Arena, nel giorno della festa, rischia di diventare una missione complicatissima.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Colonia

Il Bayern Monaco dovrebbe confermare il proprio 4-2-3-1 ultra offensivo, con Kimmich e Goretzka incaricati di gestire tempi e costruzione del gioco. Sulla trequarti Musiala, Olise e Luis Díaz avranno grande libertà di movimento per attaccare continuamente la linea difensiva avversaria, mentre Kane agirà da riferimento totale dentro e fuori area.

Il Colonia dovrebbe invece schierarsi con un 3-5-2 pensato per coprire meglio l’ampiezza offensiva del Bayern. Martel guiderà il reparto difensivo, mentre in mezzo al campo Krauß e Kamiński proveranno a dare corsa e aggressività. Davanti attenzione alla rapidità di El Mala e ai movimenti di Bülter, possibili armi per colpire in transizione.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

Colonia (3-5-2): Zieler; Schmied, Martel, Simpson-Pusey; Sebulonsen, Thielmann, Krauß, Kamiński, Castro-Montes; Bülter, El Mala.

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