Il Bayern Monaco affronta l’Hoffenheim in una sfida di Bundesliga che promette spettacolo, domenica 8 febbraio alle ore 17:30 all’Allianz Arena. I padroni di casa, primi con 51 punti, cercano conferme per mantenere la vetta, mentre gli ospiti, a quota 42, vogliono consolidare la propria posizione nella zona alta della classifica, puntando a sorprendere i campioni in carica in trasferta.
Bayern Monaco-Hoffenheim diretta tv live e formazioni: lo streaming gratis
Il momento delle due squadre—
Il Bayern Monaco, primo con 51 punti, arriva a questa sfida forte di un percorso dominante in Bundesliga. La squadra di Vincent Kompany punta su solidità difensiva, gestione del possesso palla e pericolosità costante in attacco, sfruttando la qualità dei suoi interpreti offensivi.
L’Hoffenheim, a 42 punti, si presenta con l’obiettivo di confermare la propria solidità e costruire gioco sulle ripartenze, cercando di creare superiorità numerica a centrocampo e sfruttare ogni occasione per impensierire i bavaresi.
Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Hoffenheim—
Il Bayern Monaco dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, modulo che consente ampiezza sulle fasce e densità a centrocampo, lasciando libertà agli inserimenti degli attaccanti.
L’Hoffenheim risponde con un 4-4-2, schema che punta su equilibrio difensivo e possibilità di ripartenze veloci grazie ai due attaccanti centrali.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Luis Diaz, Karl, Olise, Kane. Allenatore: Vincent Kompany
Hoffenheim (4-4-2): Baumann, Bernardo, Hajdari, Hranac, Coufal, Burger, Avdullahu, Prass, Promel, Lemperle, Asllani. Allenatore: Christian Ilzer
