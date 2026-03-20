Bayern Monaco-Union Berlino: probabili formazioni e diretta live del match

Bayern favorito ma in piena emergenza, Union Berlino pronto ad approfittarne. I bavaresi restano una macchina da gol, ma le assenze possono pesare, soprattutto in difesa. Gli ospiti, più compatti, proveranno a colpire

Stefano Sorce 20 marzo - 16:08

Ci sono partite che sembrano scontate finché non inizi a guardarle da vicino. Bayern Monaco-Union Berlino è una di queste. Sabato 21 marzo 2026, alle 15:30, all’Allianz Arena scende in campo la squadra più dominante del campionato… ma anche una delle più rimaneggiate delle ultime settimane. Il Bayern continua a segnare a raffica e a comandare la Bundesliga, ma arriva a questa sfida con una lista di assenze che cambia completamente le prospettive. Dall’altra parte, l’Union Berlino si presenta senza pressioni e con la concreta possibilità di trasformare una trasferta proibitiva in un’occasione vera.

Vuoi vedere Bayern Monaco-Union Berlino in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Bayern Monaco-Union Berlino sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Bayern Monaco-Union Berlino in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Momento delle due squadre — Il Bayern Monaco sta dominando la Bundesliga con numeri impressionanti: 67 punti in 26 giornate e un attacco devastante da 93 gol segnati, il migliore in Europa. Il margine sul Borussia Dortmund è rassicurante, e il titolo sembra saldamente nelle mani della squadra di Kompany. Tuttavia, il momento non è così semplice come dice la classifica. L’ultimo pareggio contro il Bayer Leverkusen ha interrotto una serie di vittorie e, soprattutto, la situazione degli indisponibili è critica: tra squalifiche e infortuni, il Bayern si presenta con una rosa ridotta e addirittura senza portieri titolari disponibili.

L’Union Berlino arriva invece con meno pressione e con la voglia di sorprendere. Nono in classifica, ha mostrato un rendimento altalenante, ma il successo esterno contro il Friburgo ha ridato fiducia. Non è una squadra particolarmente prolifica, ma resta compatta e organizzata: caratteristiche che, contro un Bayern in emergenza, possono diventare un fattore.

Probabili formazioni di Bayern Monaco-Union Berlino — Situazione complicatissima per il Bayern: fuori per squalifica Tah, Luis Diaz e Nicolas Jackson, mentre la lista degli infortunati include nomi pesanti come Neuer, Ulreich, Musiala e Davies. Emergenza totale anche tra i pali, dove dovrebbe esordire il giovane Prescott.

Nell’Union Berlino mancherà Schafer per squalifica, mentre Leite e Skov restano in dubbio. Nonostante questo, la squadra dovrebbe confermare l’assetto visto nelle ultime uscite.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Prescott; Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Karl; Kane.

Union Berlino (4-2-3-1): Raab; Trimmel, Doekhi, N'Soki, Kohn; Haberer, Khedira; Skarke, Ansah, Burcu; Ilic.

Vuoi vedere Bayern Monaco-Union Berlino in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Bayern Monaco-Union Berlino sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA