Non perdere Bayern Monaco-Valencia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 20:32)

Al BMW Park di Monaco va in scena una sfida interessante per equilibri e prospettive: mercoledì 22 gennaio alle 20:30 Bayern Monaco e Valencia si affrontano nella 24ª giornata di Eurolega. Un match che oppone due squadre con obiettivi diversi ma entrambe desiderose di dare continuità al proprio percorso.

Hai tre possibilità per vedere Bayern Monaco-Valencia in streaming gratis

Dove vedere Bayern Monaco-Valencia in diretta TV e streaming gratis — Bayern Monaco-Valencia sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Bayern Monaco-Valencia sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Bayern Monaco occupa attualmente il sedicesimo posto in classifica, ma il rendimento recente racconta una squadra in crescita. I tedeschi hanno vinto tre delle ultime cinque partite, battendo avversari di alto profilo come Maccabi Tel Aviv, Baskonia e Panathinaikos. Un filotto che ha riacceso le speranze di rimonta e che rende il Bayern un avversario particolarmente insidioso.

Valencia, invece, viaggia in zona alta della classifica ed è sesto, seconda squadra spagnola dietro al Barcellona. Le ambizioni dei taronja sono importanti, ma il momento non è dei migliori: nelle ultime cinque partite sono arrivate tre vittorie, seguite però da due sconfitte consecutive contro Monaco e Fenerbahçe. La trasferta di Monaco diventa quindi fondamentale per non perdere terreno nella corsa playoff.

I probabili quintetti di Bayern Monaco-Valencia — Bayern e Valencia dovrebbero affidarsi ai rispettivi quintetti titolari per cercare subito il controllo della gara.

Bayern Monaco: Lucic, Mike, McCormack, Rathan-Mayes, Hollatz

Valencia: Taylor, Pradilla, Sako, Montero, De Larrea