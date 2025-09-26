Bayern Monaco-Werder Brema, quinta giornata di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 03:41)

Bayern Monaco-Werder Brema inaugura la quinta giornata di Bundesliga. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera (calcio d'inizio ore 20:30) i bavaresi cercano il quinto successo in campionato per conservare la vetta della classifica in solitaria; quattro punti in altrettante sfide disputate dagli ospiti a caccia dell'impresa proprio come accade nel gennaio 2024 (0-1).

Bayern Werder Brema: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming — BAYERN WERDER BREMA DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA LIVE - Con Bet365 puoi seguire Bayern Monaco-Werder Brema GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Bundesliga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Bayern Monaco-Werder Brema in diretta streaming. La partita, in programma venerdì 26 settembre alle ore 20:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv

Qui Bayern Monaco — Il Bayern Monaco di Vincent Kompany sta vivendo un avvio di stagione travolgente, con una serie di vittorie consecutive tra campionato e coppe. L’ultimo blitz contro l’Hoffenheim ha visto Harry Kane dominare con una tripletta, consolidando la sua leadership tra i marcatori. La squadra ha segnato finora 18 gol, subendone appena 3, confermando una solidità impressionante. Gli innesti estivi come Luis Diaz, Nicolas Jackson e Jonathan Tah hanno ulteriormente rinforzato una rosa già competitiva, pronta a riaffermarsi ai massimi livelli.

Qui Werder Brema — Il Werder Brema invece naviga in acque complicate. Dopo il ko interno contro il Friburgo, la difesa mostra fragilità evidenti, con dieci gol subiti in quattro gare. In casa la squadra non ha ancora trovato la vittoria, sebbene abbia strappato un emozionante pareggio contro il Bayer Leverkusen. L’arrivo di rinforzi come Mbangula dalla Juventus e Boniface in prestito dal Leverkusen offre comunque qualche spiraglio di ottimismo, con la speranza di invertire presto il trend negativo.

Bayern Monaco- Werder Brema, probabili formazioni — BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Tah, Kim Min-Jae, Laimer; Goretzka, Pavlovic; Karl, Kane, Luis Diaz; Jackson. Allenatore: Vincent Kompany.

WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu; Lynen, Stage; Puertas, Schmid, Njinmah; Grüll. Allenatore: Horst Steffen.