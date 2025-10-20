Bce, Igokea-Trieste: diretta tv e streaming live del match

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Basket Champions League

Lorenzo Maria Napolitano 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 18:02)

Domani, 21 ottobre, alle 18:00 si terrà una sfida particolarmente avvincente nella Basket Champions League. Quella tra Igokea, squadra della Bosnia Erzegovina, e Trieste. Le due formazioni nel girone di qualificazione alla prossima fase hanno rimediato due sconfitte in due partite, ciò significa che scenderanno in campo con occhi iniettati di sangue per provare a non perdere di vista la vetta. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l'accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Un'occasione perfetta per godersi la sfida di Basket Champions League tra Igokea e Trieste, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo.

Il momento di forma delle due squadre — La stagione è iniziata da relativamente poco per poter tracciare un vero e proprio momento di forma per le due squadre. Trieste e Igokea, come scritto, hanno iniziato in modo particolarmente negativo il loro percorso europeo e per questo nel prossimo match venderanno cara la pelle. Trieste, però, non sta andando benissimo neanche in Italia: tant'è che si presenta alla sfida con una sconfitta per 102-66 contro Venezia. Igokea, invece, nella ABA League, ha strappato una convincente vittoria contro Krka per 87-71.

I probabili quintetti di Igokea-Trieste — Le due squadre, come analizzato, non sono nel meglio della loro stagione. Per questo possiamo immaginare che ci saranno diversi cambi nei quintetti. Ciò che conterà di più nella prossima sfida sarà organizzare una difesa solida, dato che entrambe le squadre hanno una differenza punti segnati/subiti non particolarmente convincente.

Igokea: Gavrilovic, Milosavljevic, Popovic, Bess, Lewiss.

Trieste: Ramsey, Uthoff, Sissoko, Brown, Ruzzier

