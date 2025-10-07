BCE, Joventut-Cholet: diretta tv e streaming LIVE del match

Scopri dove seguire il primo appuntamento di Basket Champions League.

Lorenzo Maria Napolitano 7 ottobre - 00:14

Al via la Basketball Champions League, tra le più importanti competizioni europee legate alla palla a spicchi. Uno dei match più affascianti viene dal Gruppo C, composto da Joventut, Hapoel, Bursasspor e Cholet. Domani si sfideranno, alle ore 20.30, Joventut e Cholet. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Joventut-Cholet, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Nel campionato francese il Cholet ha conquistato due vittorie nelle prime due partite. Risultati che convincono, prestazioni ottime e massima resa: tutte note che rientrano nello spartito di una squadra che vuole essere grande protagonista di questa stagione. Anche nel proprio paese la Joventut ha vinto i suoi appuntamenti, ma siamo ancora all'inizio. La prima sfida europea sarà un importante banco di prova per misurare le ambizioni delle due squadre. Non resta altro che sintonizzarsi e gustarsi questa affascinante sfida.

Il possibile quintetto di Joventut e Cholet — Joventut: Dekker, Hanga, Birgander, Hunt, Vives.

Cholet: Kountz, Mcneace, Diarra, Campbell, Ayayi.