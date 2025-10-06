BCE, Wurzburg-Trieste: diretta tv e streaming live del match

Scopri dove seguire la prima partita di Basket Champions League di Trieste e Wurzburg.

Lorenzo Maria Napolitano 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 17:10)

Al via la Basketball Champions League, tra le manifestazioni di pallacanestro più importanti a livello europeo. Una delle sfide più interessanti è quellla tra i tedeschi del Wurzburg e Trieste. Le due squadre sono capitate nello stesso girone, che viene completato da Galatasaray e Igokea. Il match andrà in scena domani alle 18:30 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Wurzburg-Trieste, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE

Il momento di forma delle due squadre — La Champions League, come avete letto nei paragrafi precedenti, non è ancora cominciata e quella di domani sarà la prima battuta della competizione. Trieste al momento ha giocato una sola partita nel campionato italiano contro Trapani, perdendo 87-91. Il Wurzburg, invece, è terzo nel campionato tedesco ed ha vinto tre partite su tre, il che rende la squadra la grande favorita per questo esordio.

I possibili quintetti di Wurzburg-Trieste — Wurzburg: Skladanowski, Stove, Edigin, Mintz, Ivey.

Trieste: Ruzzier, Uthoff, Sissoko, Brown, Ramsey.