derbyderbyderby streaming BCE, Wurzburg-Trieste: diretta tv e streaming live del match

Lo streaming Live

BCE, Wurzburg-Trieste: diretta tv e streaming live del match

BCE, Wurzburg-Trieste: diretta tv e streaming live del match - immagine 1
Scopri dove seguire la prima partita di Basket Champions League di Trieste e Wurzburg.
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Al via la Basketball Champions League, tra le manifestazioni di pallacanestro più importanti a livello europeo. Una delle sfide più interessanti è quellla tra i tedeschi del Wurzburg e Trieste. Le due squadre sono capitate nello stesso girone, che viene completato da Galatasaray e Igokea. Il match andrà in scena domani alle 18:30 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Wurzburg-Trieste, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE

—  

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre

—  

La Champions League, come avete letto nei paragrafi precedenti, non è ancora cominciata e quella di domani sarà la prima battuta della competizione. Trieste al momento ha giocato una sola partita nel campionato italiano contro Trapani, perdendo 87-91. Il Wurzburg, invece, è terzo nel campionato tedesco ed ha vinto tre partite su tre, il che rende la squadra la grande favorita per questo esordio.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Pallacanestro Trieste (@pallacanestrotrieste)

I possibili quintetti di Wurzburg-Trieste

—  

Wurzburg: Skladanowski, Stove, Edigin, Mintz, Ivey.

Trieste: Ruzzier, Uthoff, Sissoko, Brown, Ramsey.

Leggi anche
Promitheas-Heidelberg, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE
Eurocup, Neptunas-Cluj Napoca: diretta tv e streaming LIVE del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA