Equilibri sottili e punti che pesano per consolidare la stagione: Belgrano-Gimnasia, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 22:30, è una sfida che mette a confronto due squadre vicine in classifica ma con caratteristiche diverse. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BELGRANO-GIMNASIA LA PLATA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Belgrano arriva a questa partita con una base solida ma ancora incompleta. I numeri parlano di una squadra equilibrata: pochi gol fatti, pochi subiti, tante partite giocate sul filo. Il pareggio contro il Barracas Central è l’ennesima conferma di un’identità chiara: controllo del possesso, gestione dei ritmi, ma anche una certa difficoltà a trasformare il dominio in occasioni concrete. Quello che emerge è una squadra ordinata, che difficilmente perde il controllo della partita, ma che allo stesso tempo fatica a “uccidere” le gare. Il dato offensivo lo dimostra: meno di un gol di media, nonostante una buona gestione del pallone. In casa, però, il Belgrano tende ad alzare il livello, sia in termini di intensità che di presenza offensiva. Giocatori come Zelarayán e Franco Vázquez rappresentano il punto di riferimento tecnico, quelli che devono accendere la manovra e dare qualità negli ultimi metri. Se riescono a incidere, la squadra cambia volto.

Il Gimnasia arriva invece con un momento più dinamico. Due vittorie consecutive hanno dato fiducia e riportato entusiasmo, soprattutto per come sono arrivate: gare gestite con attenzione e vinte grazie alla capacità di sfruttare gli episodi. Non è una squadra dominante, ma è concreta. Il problema resta la continuità. Il Gimnasia alterna buone prestazioni a cali evidenti, soprattutto quando deve gestire il ritmo della partita. In trasferta, inoltre, tende a soffrire squadre organizzate, preferendo contesti in cui può giocare di reazione. In attacco, Marcelo Torres è il riferimento principale, supportato da giocatori come Auzmendi, mentre a centrocampo Miramón e Max garantiscono equilibrio e lavoro sporco. È una squadra che non crea tantissimo, ma che sa essere efficace.

Le probabili formazioni di Belgrano-Gimnasia La Plata

Il Belgrano dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2, con Cardozo tra i pali e una difesa guidata da Morales. A centrocampo, Franco Vázquez agirà sia da regista avanzato che da supporto offensivo, mentre davanti Zelarayán e Rigoni avranno il compito di creare pericoli.

Il Gimnasia risponde con un 4-4-2 più compatto, con Insfrán in porta e una linea difensiva guidata da Conti. A centrocampo, Miramón e Max garantiranno equilibrio, mentre in attacco la coppia Torres–Auzmendi sarà il riferimento offensivo.

Belgrano (3-4-1-2): Cardozo; Morales, Maldonado, Ocampo; Benítez, Vazquez, Sanchez, Ricca; Zelarayán; Fernandez, Rigoni

Gimnasia (4-4-2): Insfrán; Steimbach, Conti, Martinez, Silva Torrejón; Seoane, Miramón, Max, Barros Schelotto; Torres, Auzmendi

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