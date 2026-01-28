Belgrano-Tigre: come vederla gratis in streaming e diretta live

La partita tra Belgrano e Tigre è in programma giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 23:15 ed è valida per il campionato di Primera División argentina

Belgrano-Tigre si affrontano giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 23:15 allo stadio Gigante de Alberdi in una partita che mette subito alla prova solidità e continuità. Le due squadre arrivano appaiate in classifica dopo un avvio positivo e condividono un profilo simile: attenzione difensiva, partite spesso chiuse e pochi margini concessi agli avversari. Il match si preannuncia quindi più legato alla gestione che allo spettacolo.

Dove vedere Belgrano-Tigre in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Belgrano-Tigre in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Belgrano si presenta a questa sfida forte del successo esterno contro il Rosario Central, una vittoria che ha confermato la solidità della squadra e la capacità di restare lucida anche lontano da casa. Il rendimento recente racconta una formazione difficile da affrontare, spesso coinvolta in gare equilibrate, con una buona organizzazione difensiva e una gestione attenta dei tempi della partita.

Il Tigre arriva invece da una vittoria casalinga per 2-0 contro l’Estudiantes de Río Cuarto, risultato che ha rafforzato fiducia e compattezza. La squadra tende a concedere il possesso agli avversari, puntando su un baricentro più basso e su un utilizzo efficiente delle poche occasioni create. In trasferta, l’obiettivo resta quello di mantenere ordine e limitare i rischi.

Le probabili formazioni di Belgrano-Tigre — Il Belgrano dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 equilibrato. Thiago Cardozo sarà il portiere titolare, con una linea difensiva guidata centralmente da Lisandro López e Alexis Maldonado. Sugli esterni, Benítez e Ricca avranno compiti prevalentemente difensivi. A centrocampo, Longo e Sánchez garantiranno equilibrio, mentre Rigoni e Velázquez agiranno sulle fasce. In attacco, spazio alla coppia formata da Lucas Zelarayán e Nicolás Fernández.

Il Tigre risponderà con lo stesso 4-4-2, puntando su compattezza e copertura. Felipe Zenobio difenderà i pali, con Laso e Barrionuevo al centro della difesa. In mezzo al campo, Elias e Leyes avranno il compito di schermare la difesa, mentre Saralegui e Cabrera agiranno sugli esterni. In avanti, Ignacio Russo e David Romero saranno i riferimenti offensivi.

Belgrano (4-4-2): Cardozo, Benítez, Lisandro Lopez, Maldonado, Ricca, Emiliano Rigoni, Longo, Sanchez, Velázquez, Zelarayán, Nicolas Fernandez.

Tigre (4-4-2): Felipe, Soto, Laso, Barrionuevo, Álvarez, Saralegui, Jalil Elias, Bruno Leyes, Elias Cabrera, Ignacio Russo, David Romero.

