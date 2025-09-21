L'emozioni della Serie C per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 21 settembre - 03:56

La Serie C torna in campo e domenica 21 settembre alle ore 17:00 andrà in scena per il girone C la sfida tra Benevento e Atalanta U23. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Benevento-Atalanta U23 in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Benevento e Atalanta U23 in programma domenica 21 settembre alle ore 17:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — Il Benevento, attualmente al terzo posto in classifica con 9 punti, sta vivendo un avvio di stagione positivo, con 3 vittorie e 1 sola sconfitta in 4 partite, per un totale di 7 gol segnati e 3 subiti. In casa, la squadra ha mantenuto un rendimento perfetto, con una vittoria su una sola partita giocata tra le mura amiche.

D'altro canto, l'Atalanta U23 si trova in una situazione più delicata, occupando il tredicesimo posto con 4 punti. La formazione ha messo a segno 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, con 6 gol fatti e 4 subiti. A destare preoccupazione tra i tifosi dell'Atalanta U23 è il rendimento in trasferta, dove la squadra non ha ancora conquistato punti, avendo perso entrambe le partite fuori casa.

Le probabili formazioni di Benevento-Atalanta U23 — BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Prisco, Borghini; Lamesta, Salvemini, Manconi.

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Berto; Idele, Pounga, Riccio, Simonetto; Papadopoulos, Vavassori; Misitano.